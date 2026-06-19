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AI Toilet: बुजुर्गों के लिए वरदान बना एआई टॉयलेट रोबोट, उपयोग के बाद खुद हो जाएगा साफ

AI Toilet In China: चीन की टेक कंपनी युएबान ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एआई आधारित ‘शियाओबान टॉयलेट रोबोट’ विकसित किया है। यह वॉयस कमांड पर उपयोगकर्ता तक पहुंचता है, स्वयं सफाई करता है और चार्जिंग डॉक पर लौट जाता है। स्मार्ट सेंसर और उन्नत स्वच्छता सुविधाओं से लैस यह तकनीक देखभाल को आसान बनाती है।

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भारत

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Anurag Animesh

Jun 19, 2026

AI Toilet in china

AI Toilet(फोटो-X/@valuetainment)

AI Toilet Details: बुजुर्गों और चलने-फिरने में असमर्थ लोगों की दैनिक जरूरतों को आसान बनाने के लिए चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी युएबान ने एआइ आधारित सेल्फ-ड्राइविंग रोबोटिक टॉयलेट विकसित किया है। 'शियाओबान टॉयलेट रोबोट' नामक यह उपकरण जरूरत पड़ने पर खुद उपयोगकर्ता के पास पहुंचता है, उपयोग के बाद स्वयं सफाई करता है और फिर चार्जिंग डॉक पर लौट जाता है। हाल ही में शंघाई में आयोजित 'एल्डर केयर' प्रदर्शनी में इसे प्रदर्शित किया गया। करीब 4,000 डॉलर (लगभग 3.7 लाख रुपये) कीमत वाला यह रोबोट ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें उम्र, बीमारी या दिव्यांगता के कारण सामान्य शौचालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

आवाज सुनते ही पहुंच जाएगा उपयोगकर्ता तक


रोबोट को वॉयस कमांड या रिमोट कंट्रोल के जरिए बुलाया जा सकता है। यह घर के भीतर रास्ता पहचानने के लिए लाइडार, लेजर और अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली उसे बाधाओं, सीढ़ियों और असमतल सतहों की पहचान करने में मदद करती है। कंपनी के अनुसार यह उपकरण सुरक्षित ढंग से घर के विभिन्न हिस्सों में चल सकता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों और गतिशीलता संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को अधिक स्वतंत्र जीवन जीने में सहायता देना है।

खुद करेगा सफाई, घटेगा देखभाल का बोझ


रोबोट की सबसे खास विशेषता इसकी स्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, जो उपयोग के बाद अपशिष्ट को संसाधित करके सामान्य घरेलू शौचालय तक पहुंचा देती है। इस व्यवस्था से देखभाल करने वालों का काम काफी हद तक कम हो जाता है और बुजुर्गों या विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधा बढ़ती है। इसके साथ ही रोबोट में कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जिनमें दुर्गंध नियंत्रण तकनीक, सीलबंद स्टोरेज और उन्नत फिल्ट्रेशन सिस्टम शामिल हैं। यह रोबोट गर्म पानी से धुलाई, स्वचालित सुखाने और सेल्फ-क्लीनिंग जैसी सुविधाओं से लैस है, जिससे स्वच्छता और उपयोग में आसानी सुनिश्चित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही बुजुर्ग आबादी के कारण ऐसी सहायक तकनीकों की मांग भविष्य में और बढ़ेगी। उनके अनुसार, इस तरह के रोबोट, स्मार्ट व्हीलचेयर और अन्य उन्नत सहायक उपकरण दीर्घकालिक देखभाल व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं और देखभाल सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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Published on:

19 Jun 2026 02:42 am

Hindi News / National News / AI Toilet: बुजुर्गों के लिए वरदान बना एआई टॉयलेट रोबोट, उपयोग के बाद खुद हो जाएगा साफ

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