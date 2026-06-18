राज्य सभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का बयान, कहा- JMM के चार वोट मिले, पैसे पर बिक गए विधायक

उन्होंने आगे कहा- मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और मुझे वोट देने वाले लोगों का भी आभारी हूं। मुझे 30 वोट मिले, जिनमें से 28 वैध थे और दो तकनीकी कारणों से खारिज हो गए।