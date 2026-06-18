राज्यसभा चुनाव: झारखंड में NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी जीते, JMM से बैद्यनाथ राम ने मारी बाजी

झारखंड विधानसभा में आज राज्‍यसभा की दो सीटों के लिए मतदान हुआ। INDIA गठबंधन के पास आराम से दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या थी, लेकिन कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा।