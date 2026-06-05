5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राज्यसभा चुनाव में फंसा पेंच: JMM बोली- दोनों सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस प्रणव झा को दे चुकी है टिकट

Rajya Sabha Elections: झारखंड में राज्यसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ गई है। जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

रांची

image

Shaitan Prajapat

Jun 05, 2026

Jharkhand Mukti Morcha

Jharkhand Mukti Morcha

Rajya Sabha Elections: झारखंड में राज्यसभा चुनाव (18 जून) को लेकर महागठबंधन में पेंच फंस गया है। कांग्रेस आलाकमान ने मल्लिकार्जुन खरगे के सलाहकार प्रणव झा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने एकतरफा ऐलान करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन को प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया है। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है।

झामुमो दोनों सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार

झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में पार्टी की उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि, सीएम हेमंत की ओर से इसपर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने इसकी पुष्टि की है।

सीएम हेमंत सोरेन की बुलाई बैठक

बता दें कि आज दोपहर को मीटिंग में झामुमो के सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने सीएम हेमंत को यह राय दी थी। उन्होंने कहा कि हमें दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहिए। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। इस बैठक में स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपक बिरुआ, योगेंद्र प्रसाद, मथुरा महतो, हफीजुल हसन, विजय हांसदा सहित कई अन्य बड़े नेता शामिल थे।

इन दो सीटों पर होंगे चुनाव

आपको बता दें कि झारखंड की दो राज्यसभा सीटों (जिनमें एक शिबू सोरेन के निधन और दूसरी दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने से खाली हुई है) पर चुनाव हो रहा है।

इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में बढ़ी दूरी

जेएमएम विधायक और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित किया। ऐसा करने से पहले कांग्रेस ने पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर जेएमएम के उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच दूरियां बढ़ गई है।

बता दें कि झामुमो के अभी 34, बीजेपी के 21 और कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इसके अलावा राजद के चार, भाकपा-माले के दो, जदयू, लोजपा, आजसू तथा जेएलकेएम के एक-एक विधायक हैं। इस प्रकार से कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

चुनावी याचिकाएं समय पर नहीं निपटाई गईं तो भारत में तानाशाही आ जाएगी- सुप्रीम कोर्ट ने लगाए छह साल, तो बोले मद्रास HC के जज

ये भी पढ़ें
Madras High Court on Election Petition Delay

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jun 2026 03:48 pm

Published on:

05 Jun 2026 02:53 pm

Hindi News / National News / राज्यसभा चुनाव में फंसा पेंच: JMM बोली- दोनों सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस प्रणव झा को दे चुकी है टिकट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Naib Tehsildar Removed: हटाए गए नायब तहसीलदार, विधायक से चल रहा था विवाद, एसडीएम पर भी लटक रही तलवार

Naib Tehsildar removed, MLA-Naib Tehsildar controversy
अंबिकापुर

चुनावी याचिकाएं समय पर नहीं निपटाई गईं तो भारत में तानाशाही आ जाएगी- सुप्रीम कोर्ट ने लगाए छह साल, तो बोले मद्रास HC के जज

Madras High Court on Election Petition Delay
राष्ट्रीय

सीएम डीके शिवकुमार की कैबिनेट में नया बवाल, एक और मंत्री ने कार्यभार संभालने से किया इनकार

K.H. Muniyappa
राष्ट्रीय

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर साधा निशाना, बताया मोडानी साम्राज्य का हिस्सा

Congress leader Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

14 साल की बेटी की पिता ने लूटी इज्जत, मुंह खोलने पर जान से मारने की दी धमकी

gujarat crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.