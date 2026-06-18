रांची में RSS दफ्तर पर अटैक, 3 आरोपी गिरफ्तार, VHP ने पुलिस से कहा- तुरंत नाम बताओ

आरोपी के भागते ही रांची पुलिस का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पुलिस ने त्वरित घेराबंदी करते हुए आरोपी सैफ को लोहरदगा जाने वाली एक बस से दोबारा हिरासत में ले लिया। लेकिन जब उसे वापस लाया जा रहा था, तो उसने फिर से भागने की कोशिश की। इस बार उसने दुस्साहस दिखाते हुए एक पुलिस अधिकारी की सर्विस पिस्तौल छीन ली और फायरिंग करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले के बाकी दो आरोपी पुलिस स्टेशन में हैं और उनसे सघन पूछताछ जारी है।