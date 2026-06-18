रांची में RSS दफ्तर पर अटैक, 3 आरोपी गिरफ्तार, VHP ने पुलिस से कहा- तुरंत नाम बताओ

bomb attack RSS office Ranchi Police
Ranchi RSS Office Petrol Bomb Attack: झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हुए हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, हिरासत के दौरान एक आरोपी द्वारा भागने और पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश के बाद पुलिस मुठभेड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी कड़ा रुख अपनाया है।
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने RSS दफ्तर के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में तीन मुख्य आरोपियों को दबोचा था। गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे, इनमें से 'सैफ' नाम के एक आरोपी ने कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाथरूम की वेंटिलेशन खिड़की तोड़कर भागने का प्रयास किया और वह फरार होने में कामयाब हो गया।
आरोपी के भागते ही रांची पुलिस का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पुलिस ने त्वरित घेराबंदी करते हुए आरोपी सैफ को लोहरदगा जाने वाली एक बस से दोबारा हिरासत में ले लिया। लेकिन जब उसे वापस लाया जा रहा था, तो उसने फिर से भागने की कोशिश की। इस बार उसने दुस्साहस दिखाते हुए एक पुलिस अधिकारी की सर्विस पिस्तौल छीन ली और फायरिंग करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले के बाकी दो आरोपी पुलिस स्टेशन में हैं और उनसे सघन पूछताछ जारी है।
इस बीच, विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। वीएचपी ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन से पुरजोर मांग की कि रांची में संघ कार्यालय पर हुए इस पेट्रोल बम हमले के पीछे शामिल सभी गिरफ्तार आरोपियों की पहचान और नाम तुरंत सार्वजनिक किए जाएं। संगठन ने इस हमले को एक गहरी साजिश बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। घटना के बाद एहतियात के तौर पर रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
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