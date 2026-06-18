‘कहा था भाजपा को वोट देंगे पर नहीं दिया’ कर्नाटक MLC चुनाव में BJP के साथ धोखा, गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा पत्र

रवि कुमार ने दावा किया कि वोटिंग पूरी होते ही एक सीक्रेट चिट्ठी सीधे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दी गई है। रवि कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रतिनिधि या विपक्ष के किसी भी व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि वे इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि मतदान केंद्र में ऐसा पत्र दिखाना और सवाल पूछना मना है, वह पत्र क्या है? उन्होंने दिखाया था, मतदान प्रतिनिधि का काम यह जांचना है कि सभी का नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इसके अलावा, उन्होंने अलग-अलग सवाल पूछे, जिन पर बसनागौड़ा पाटिल यत्नाल ने उस समय अपने मतदान को लेकर आपत्ति जताई थी।