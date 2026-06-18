15 करोड़ यूजर्स के अधिकार कैसे छीन सकते हैं? नीट री-एग्जाम के पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सवाल

इस साल 3 मई को देश और विदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर NEET-UG परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। हालांकि, परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप सामने आए और कुछ वायरल गेस पेपर असली प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसने अब तक राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से जुड़े 13 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है।