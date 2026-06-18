‘हम सदन में बोल नहीं पाएंगे, सत्र नहीं चलेगा तो कहां बैठेंगे?’, ममता बनर्जी गुट के TMC विधायक ने सरकार से मांगी मदद

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को कलकत्ता हाई कोर्ट से उस समय बड़ा सियासी झटका लगा, जब अदालत ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई मजबूत आधार नहीं दिखता, जिसके चलते स्पीकर के फैसले पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के निर्णय को बरकरार रखते हुए दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है।