चुनाव में हार के बाद हत्या, 3 साल बाद पिता का बदला लेने के लिए बेटा राजनीति में आया, अचानक क्यों चर्चा में आया केस?

ओमप्रकाश राजेनिंबालकर इस समय एक और वजह से चर्चा में हैं। राजेनिंबालकर उन छह बागी सांसदों की फेहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने गुरुवार को दिल्ली में संजय राउत द्वारा बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह 20 जून को अपने पिता के हत्या मामले में आने वाले फैसले के बाद ही अपने राजनीतिक रुख को स्पष्ट करेंगे।