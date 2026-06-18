‘अब हम ऑपरेशन तुड़वा शुरू करेंगे’, शिवसेना (UBT) के बागी सांसदों पर संजय राउत की खुली चेतावनी

Sanjay Raut operation Tudwa Warning: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) में टूट को लेकर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के 6 सांसदों ने बगावत का रास्ता अपनाया है। गुरुवार सुबह दिल्ली में मीटिंग रखी गई थी जिसके लिए बुधवार को सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद 6 बागी सांसद मीटिंग में नहीं पहुंचे। पार्टी के बीच में चल रही इस स्थिति को राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। इसी बीच अब संजय राउत ने बागी सासंदों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब वह ऑपरेशन तुड़वा शुरू करेंगे।