झारखंड राज्य सभा चुनाव: झामुमो और बीजेपी समर्थित नाथवाणी विजयी, कांग्रेस हारी

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी ने जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी सीट पर झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम विजयी रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा है। झामुमो नेता बैद्यनाथ राम को 31 वोट मिले, जबकि बीजेपी समर्थित परिमल नाथवाणी को 28 वोट प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के प्रणव झा को 19 वोट मिले। रोचक रहे इस राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवाणी की जीत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने झारखंड में INDIA गठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवाणी को समर्थन दिया था। इस चुनाव को झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था।