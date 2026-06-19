18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Crime News: छत्तीसगढ़ में पति की हैवानियत! पत्नी का जबरन मुंडन कराया, महाराष्ट्र में कथित गुरु का भंडाफोड़

पुणे और छत्तीसगढ़ से सामने आई दो सनसनीखेज घटनाओं ने लोगों को झकझोर दिया है। पुणे में कथित गुरु पर 15 साल तक महिला के शोषण का आरोप लगा है, जबकि छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में पति पर पत्नी का जबरन मुंडन कराने, मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने का मामला दर्ज हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 19, 2026

crime news in maharashtra chattisgarh

AI Image(ChatGpt)

Crime News: महाराष्ट्र के पुणे और छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले में हैवानियत की दो अलग-अलग घटनाओं ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दोनों मामलों ने पूरे समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस दोनों घटनाओं की गहन जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कथित गुरु ने 15 वर्षों तक एक महिला का यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हरियाणा निवासी राधामोहन मिश्रा और उसके सात सहयोगियों (6 महिलाएं व 1 पुरुष) को गिरफ्तार कर लिया है। मिश्रा पिछले 8 वर्षों से पुणे में रहकर आश्रम चला रहा था। खुद को भगवान का अवतार बताकर उसने पीड़िता (हरियाणा की डॉक्टर की बेटी) को स्वास्थ्य व पारिवारिक समस्याओं का समाधान देने के नाम पर फंसाया।

पति से तलाक लेने का दबाव


आरोप है कि आरोपी ने महिला से कई बार बलात्कार किया, यूरीन पिलाने के लिए मजबूर किया, बिजली के झटके दिए, पति से तलाक लेने का दबाव बनाया और उसकी संपत्ति हड़प ली। पुलिस ने छापेमारी में 19 हार्ड डिस्क, 12 लैपटॉप, 11 मोबाइल फोन, 23 पेन ड्राइव, 15 लाख रुपये के आभूषण और 6.5 लाख रुपये नकद बरामद किए। जांच में खुलासा हुआ कि मिश्रा आश्रम के नीचे सुरंग बनवाकर भागने की योजना बना रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर गुरुवार को भजन-कीर्तन होते थे, जिसमें खासकर महिलाएं बड़ी संख्या में आती थीं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि अन्य महिलाएं भी उसके शोषण की शिकार तो नहीं बनीं।

बच्चों के सामने पत्नी का जबरन मुंडन, पति पर केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले के पटना थाना क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। सालभर से अलग रह रही महिला का आरोप है कि 14 जून को उसके पति जितेंद्र ने बच्चों के सामने हाथ बांधकर जबरन मुंडन कर दिया और पूरा वीडियो बनवाया। महिला ने पति पर मूत्र पिलाने और मारपीट का भी गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसने 15 वर्ष पहले ग्राम रूनियाडीह निवासी जितेंद्र से प्रेम विवाह किया था। चार बच्चों की मां महिला आर्थिक तंगी झेल रही है। पुलिस ने आरोपी पति जितेंद्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राज्य सभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का बयान, कहा- JMM के चार वोट मिले, पैसे पर बिक गए विधायक

ये भी पढ़ें
Tejashwi Yadav-Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Jun 2026 02:00 am

Hindi News / National News / Crime News: छत्तीसगढ़ में पति की हैवानियत! पत्नी का जबरन मुंडन कराया, महाराष्ट्र में कथित गुरु का भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AI Toilet: बुजुर्गों के लिए वरदान बना एआई टॉयलेट रोबोट, उपयोग के बाद खुद हो जाएगा साफ

AI Toilet in china
राष्ट्रीय

PM Modi In France: पेरिस में पीएम मोदी, बोले-‘एआई मतलब आल इंक्लूसिव, तकनीक का लोकतंत्रीकरण जरूरी’

PM Modi
राष्ट्रीय

Bhagwant Mann: ‘भगवंत मान वीडियो में जो कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा पाप है’, पंजाब सीएम पर भड़के बीजेपी मंत्री

bjp on Bhagwant Mann Video Controversy
राष्ट्रीय

‘यह वरिष्ठ वकील पर सीधा हमला है’, CID का फोन आने के बाद भड़के TMC सांसद कल्याण बनर्जी

Kalyan Banerjee
राष्ट्रीय

राज्य सभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का बयान, कहा- JMM के चार वोट मिले, पैसे पर बिक गए विधायक

Tejashwi Yadav-Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.