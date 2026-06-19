Crime News: छत्तीसगढ़ में पति की हैवानियत! पत्नी का जबरन मुंडन कराया, महाराष्ट्र में कथित गुरु का भंडाफोड़

Crime News: महाराष्ट्र के पुणे और छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले में हैवानियत की दो अलग-अलग घटनाओं ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दोनों मामलों ने पूरे समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस दोनों घटनाओं की गहन जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कथित गुरु ने 15 वर्षों तक एक महिला का यौन, शारीरिक और मानसिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हरियाणा निवासी राधामोहन मिश्रा और उसके सात सहयोगियों (6 महिलाएं व 1 पुरुष) को गिरफ्तार कर लिया है। मिश्रा पिछले 8 वर्षों से पुणे में रहकर आश्रम चला रहा था। खुद को भगवान का अवतार बताकर उसने पीड़िता (हरियाणा की डॉक्टर की बेटी) को स्वास्थ्य व पारिवारिक समस्याओं का समाधान देने के नाम पर फंसाया।