Bhagwant Mann: ‘भगवंत मान वीडियो में जो कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा पाप है’, पंजाब सीएम पर भड़के बीजेपी मंत्री

Bhagwant Mann Video Controversy: पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। सिख धार्मिक जगत में एक नया विवाद सामने आया है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त साहिब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। अकाल तख्त ने उन्हें 'गुरु द्रोही' और 'खालसा पंथ विरोधी' करार देते हुए सिख समुदाय से उनसे दूरी बनाने की अपील की है। इस फैसले के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गरमा गया है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।

अमृतसर में आयोजित पांच सिंह साहिबान की बैठक के बाद अकाल तख्त की ओर से यह फैसला सुनाया गया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि एक कथित आपत्तिजनक वीडियो से जुड़े मामले में यह धार्मिक निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार, यह मामला सिख भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर गंभीर रुख अपनाया गया है।