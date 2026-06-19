PM Modi In France: पेरिस में पीएम मोदी, बोले-‘एआई मतलब आल इंक्लूसिव, तकनीक का लोकतंत्रीकरण जरूरी’



तकनीकी सत्र की गंभीरता के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, तो 'जयपुर महाराजा बैंड' ने देशभक्ति गीत 'ऐ वतन…' की धुन बजाकर उनका स्वागत किया। खचाखच भरे सभागार को देखकर भावुक होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दोपहर में 'भारत नवाचार' का मंच था, तो अब रात को यह 'भारत जुड़ाव' का अद्भुत नजारा है। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। वहां मौजूद तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगाली समुदाय के लोगों को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, फ्रांस की धरती पर लघु भारत' का यह रूप देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप भले ही भारत से दूर हैं, लेकिन आपका दिल हमेशा मां भारती के लिए धड़कता है। भारतीय छात्रों को फ्रांस में मिलने वाली कार्य अनुमति हमारी गहरी दोस्ती का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के जीडीपी से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक दोगुने से ज्यादा हो चुका है।