फ्रांस में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इमैनुएल मैक्रों का खास अंदाज, हिंदी में दिया विदाई संदेश, बोले- ‘प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई’

French President Emmanuel Macron: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक चर्चाओं और समझौतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरे ने भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों की एक भावनात्मक झलक भी दुनिया को दिखाई। यात्रा के समापन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैक्रों ने एक वीडियो मैसेज के जरिए हिंदी में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, 'प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है, दौरे के लिए स्वागत करते, फ्रांस-भारत की दोस्ती अमर रहे।' हिंदी में यह मैसेज देने के बाद मैक्रों मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने इसे सही कहा होगा।