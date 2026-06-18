4 डॉलर कम हुए गैस के दाम, युद्ध के बाद पहली बार बड़ी राहत: तेल की कीमतों में गिरावट पर बोले जेडी वेंस

Iran Peace Plan Impact Oil Prices: अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते (Middle East Peace Deal) के जमीनी असर दिखने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान घोषणा की है कि ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौते के क्रियान्वयन के बाद अब 60 दिनों की आधिकारिक वार्ता अवधि (60-day negotiating period) शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति के इस ईरान पीस प्लान का सीधा और सकारात्मक लाभ अमेरिकी जनता को मिलना शुरू हो चुका है, जिससे ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।