रूस में यूक्रेन हमले का असर, मॉस्को के तेल रिफाइनरी में अब तक नहीं बुझ पाई आग, ग्राउंड पर क्या है हालत?

रूसी अधिकारियों के मुताबिक, सैकड़ों ड्रोन (कुछ रिपोर्ट्स में 500 से ज्यादा) मॉस्को की तरफ आए। मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा कि एयर डिफेंस ने ज्यादातर को मार गिराया, लेकिन कुछ रिफाइनरी तक पहुंच गए। यह रिफाइनरी मॉस्को इलाके को 30-40 प्रतिशत ईंधन सप्लाई करती है और क्रेमलिन से सिर्फ 15-16 किलोमीटर दूर है।