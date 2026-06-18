इस बार और 12 लाख किसानों को मिलेगी खुशखबरी, 20 जून को जारी हो रही पीएम किसान की 23वीं किस्त

PM Kisan की 23वीं किस्त में पश्चिम बंगाल को भी बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। राज्य के 45.35 लाख से अधिक किसानों के खातों में 907.21 करोड रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य में योजना लागू होने के बाद अब तक कुल सहायता राशि 15,055 करोड रुपये से अधिक पहुंच जाएगी। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और सांसद सामिक भट्टाचार्य सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नीति आयोग (NITI Aayog) और अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) की रिपोर्ट में भी योजना से किसानों की आय बढ़ने और साहूकारों पर निर्भरता घटने की बात कही गई है।