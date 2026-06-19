बेटे की मौत के तीसरे दिन कैसा था ‘चटोरी रजनी’ के घर का माहौल, पुराने वीडियो में खुद किया खुलासा

वहीं, बाहर से आए एक शख्स को ये पसंद नहीं आया। उसने प्यार से कहा कि थोड़ा धीरे बात करिए, क्योंकि घर में माता-पिता हैं और मां रो रही हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद बात बढ़ गई और कहा गया कि 'आज के बाद इस घर में कोई हंसेगा ही नहीं।' थोड़ा बहुत विवाद हुआ। मैं वहां से उठकर नहीं गई और ना ही मेरे पति ने ऐसा किया। लेकिन उल्टा मेरे पति पर ही आरोप लगाया गया कि वो चुप क्यों रहे और उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ क्यों नहीं कहा। लोग ये नहीं समझ पाए कि अगर बाहर के किसी इंसान को आकर हमें टोकना पड़ा, तो शायद कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन उन्हें लग रहा था कि हम बस मस्ती कर रहे थे और ये सब मजाक का हिस्सा था।"