Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Govinda Health News: गोविंदा की रात में बढ़ी बेचैनी, अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसा संकेत कितना खतरनाक हो सकता है

Govinda Health News: गोविंदा को बीती रात तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक बेचैनी और असहज महसूस होने की शिकायत हुई ।डॉक्टरों के अनुसार यह लक्षण थकान और तनाव जैसी समस्या का संकेत हो सकते हैं, जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 12, 2025

Bollywood Celebrity Health News, Govinda Hospital News, Govinda Health Problem,

Govinda Health Latest Update|फोटो सोर्स – govinda_herono1/Instagram


Govinda Health News: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को बीती रात तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक बेचैनी और असहज महसूस होने की शिकायत हुई, जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो रात करीब 1 बजे उन्हें मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती किया गया।वहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोविंदा की तबीयत बिगड़ने की वजह थकान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। फिलहाल उनकी जांच जारी है, और डॉक्टरों के अनुसार यह लक्षण गंभीर स्वास्थ्य संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में समय पर पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं हेल्थ डायरेक्ट के अनुसार चक्कर आने के कारण और लक्षण।


अचानक बिगड़ी गोविंदा की तबीयत

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को तड़के अपने घर पर बेहोश होने की शिकायत के बाद तुरंत मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया। अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में गोविंदा ने डॉक्टर से फोन पर परामर्श लेकर दवा ली थी, लेकिन हालत में सुधार न होने पर रात करीब 1 बजे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया।

चक्कर आने के संभावित कारण

  • कम रक्तचाप (Low Blood Pressure)
  • माइग्रेन या सिरदर्द
  • तनाव या चिंता (Stress or Anxiety)
  • ब्लड शुगर का स्तर कम होना (Low Blood Sugar)
  • डिहाइड्रेशन या गर्मी से थकावट (Dehydration/Heat Exhaustion)
  • यात्रा या गति संबंधी बीमारी (Motion Sickness)
  • खून की कमी (Anemia)

डॉक्टर से कब संपर्क करें

  • छाती, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द, भारीपन या जकड़न महसूस होना
  • मतली, उल्टी या ठंडा पसीना आना
  • सांस लेने में तकलीफ
  • चेहरे, हाथ या पैर में सुन्नपन या कमजोरी आना
  • बोलने, समझने या निगलने में कठिनाई
  • एक या दोनों आंखों से धुंधला या कम दिखाई देना
  • भ्रम, बेहोशी या संतुलन खोना












ये भी पढ़ें

‘गोविंदा अच्छे पति नहीं हैं’, पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर किया सनसनीखेज खुलासा, बोलीं- हीरोइनों के साथ…
बॉलीवुड
Sunita Ahuja sensational revelation said

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Nov 2025 11:20 am

Published on:

12 Nov 2025 11:14 am

Hindi News / Health / Govinda Health News: गोविंदा की रात में बढ़ी बेचैनी, अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसा संकेत कितना खतरनाक हो सकता है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

IIT जोधपुर की रिसर्च से कैंसर रोगियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, मिल गया ये नया प्रोटीन

जोधपुर

World Pneumonia Day 2025: निमोनिया और वायरल फ्लू में अंतर, इसके खतरनाक लक्षणों को पहचानिए

Viral Infection vs Bacterial Infection, How to Protect from Pneumonia, Pneumonia Early Signs,
स्वास्थ्य

Miscarriage Due to Toothpaste: 6 बार पेट में मरा बच्चा, टूथपेस्ट ने कैसे ली जान, डॉक्टर ने बताया कारण

Miscarriage awareness, Pregnancy mistakes to avoid, Health news 2025,
स्वास्थ्य

Deadliest Disease: दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारी की दवा को लेकर आया अपडेट, भारत में हर साल 3 लाख से अधिक मौतें

Latest health research 2025, BCG vaccine alternative, Tuberculosis awareness,
स्वास्थ्य

Orange Vs Kiwi Vs Lemon: संतरा, कीवी, नींबू तीनों में विटामिन सी भरपूर, पर इनमें से किसमें है सबसे अधिक Vitamin C

vitamin C benefits for skin immunity boosting fruits, kiwi vitamin C content,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.