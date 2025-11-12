Govinda Health News: गोविंदा की रात में बढ़ी बेचैनी, अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसा संकेत कितना खतरनाक हो सकता है



Govinda Health News: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को बीती रात तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक बेचैनी और असहज महसूस होने की शिकायत हुई, जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो रात करीब 1 बजे उन्हें मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती किया गया।वहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोविंदा की तबीयत बिगड़ने की वजह थकान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। फिलहाल उनकी जांच जारी है, और डॉक्टरों के अनुसार यह लक्षण गंभीर स्वास्थ्य संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में समय पर पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं हेल्थ डायरेक्ट के अनुसार चक्कर आने के कारण और लक्षण।