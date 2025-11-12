Govinda Health News: गोविंदा की रात में बढ़ी बेचैनी, अस्पताल में भर्ती, जानिए ऐसा संकेत कितना खतरनाक हो सकता है

Govinda Health Latest Update|फोटो सोर्स – govinda_herono1/Instagram
Govinda Health News: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को बीती रात तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक बेचैनी और असहज महसूस होने की शिकायत हुई, जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो रात करीब 1 बजे उन्हें मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती किया गया।वहां डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोविंदा की तबीयत बिगड़ने की वजह थकान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। फिलहाल उनकी जांच जारी है, और डॉक्टरों के अनुसार यह लक्षण गंभीर स्वास्थ्य संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे मामलों में समय पर पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं हेल्थ डायरेक्ट के अनुसार चक्कर आने के कारण और लक्षण।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को तड़के अपने घर पर बेहोश होने की शिकायत के बाद तुरंत मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया। अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में गोविंदा ने डॉक्टर से फोन पर परामर्श लेकर दवा ली थी, लेकिन हालत में सुधार न होने पर रात करीब 1 बजे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल