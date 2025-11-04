‘मेरी पत्नी ने अपशब्द कहे, मैं माफी मांगता हूं…’ सुनीता के विवादित बयान गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की लेटेस्ट फोटो (इमेज सोर्स: आईएएनएस और एक्स)
Sunita-Govinda Controversy: पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में खुलकर कई खुलासे किए। उन्होंने कभी गोविंदा के अंधविश्वास पर बात की, तो कभी उनके पंडितों पर बेवजह खर्च और करीबी लोगों के व्यवहार पर निशाना साधा। जैसे ही यह इंटरव्यू वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अब गोविंदा ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक्टर ने एक वीडियो जारी कर सुनीता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है।
दरअसल, वीडियो में गोविंदा कहते हैं, "नमस्कार प्रणाम, मैं गोविंदा हूं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, बहुत ही योग्य, गुणी और प्रमाणिक हैं। हमारा घर परिवार सदैव आपसे जुड़ा रहा है। हमारी धर्मपत्नी ने आपके विषय में जो अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और इसका खंडन भी करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी बहुत ही सरल और निष्पक्ष हैं। सुनीता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था।"
बता दें वीडियो को ndtv ने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।
गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच का निजी मामला अब पब्लिक डोमेन में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल, पॉडकास्ट में सुनीता ने कुछ ऐसे खुलासे किए, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा था कि गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, कभी-कभी तो एक पूजा में ही दो लाख रुपये खर्च कर देते हैं।
सुनीता यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने गोविंदा की टीम और दोस्तों पर भी तंज कसा और कहा कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें गलत सलाह देते हैं और मेरी बातों को अहमियत नहीं देते। सुनीता ने आगे बताया कि उनका सपना है बुजुर्गों और जानवरों के लिए एक आश्रम बनाना, लेकिन उन्हें अफसोस है कि गोविंदा ऐसे नेक कामों में पैसे लगाने से हिचकते हैं।
उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल ला दिया। फैंस दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने सुनीता का समर्थन किया, तो कुछ ने कहा कि कपल को निजी बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं लानी चाहिए। अब हर किसी की नजर गोविंदा के रिएक्शन पर थी और आखिरकार, उन्होंने भी चुप्पी तोड़ दी है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग