‘मेरी पत्नी ने अपशब्द कहे, मैं माफी मांगता हूं…’ सुनीता के विवादित बयान गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल, वीडियो में गोविंदा कहते हैं, "नमस्कार प्रणाम, मैं गोविंदा हूं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, बहुत ही योग्य, गुणी और प्रमाणिक हैं। हमारा घर परिवार सदैव आपसे जुड़ा रहा है। हमारी धर्मपत्नी ने आपके विषय में जो अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और इसका खंडन भी करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी बहुत ही सरल और निष्पक्ष हैं। सुनीता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था।"

बता दें वीडियो को ndtv ने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।