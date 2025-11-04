इस बीमारी से ग्रसित हैं बॉलीवुड के एक्टर्स, करते हैं ये काम…, चेतन भगत का बड़ा खुलासा

बॉलीवुड पर बोले लेखक चेतन भगत (इमेज सोर्स: लेखक इंस्टाग्राम)
Bollywood News: लेखक चेतन भगत अक्सर अपने विचारों से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे छिपी सच्चाई पर बेबाकी से बात की है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बीमारी लग गयी है, एक्टर्स उससे पीड़ित हैं। इसलिए मैं इंडिया को छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया था।
चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने बताया कि बॉलीवुड में शोहरत का नशा इतना खतरनाक हो गया है कि कई स्टार्स अब रेस्टोरेंट में खाना भी तब तक एन्जॉय नहीं कर पाते जब तक कोई आकर उनकी फोटो न खींचे। यह एक मानसिक बीमारी है, जिससे एक्टर्स उबर नहीं पा रहे हैं। वह अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। कई की तो लाइमलाइट ही उनकी सांस बन गई है। जब लोग पहचानना बंद करते हैं, तो वो टूट जाते हैं।
चेतन भगत ने कहा कि मुंबई की हवा में फेम का नशा घुलता जा रहा है। एक्टर्स को वहां से निकलना वैसा ही मुश्किल है जैसे सिगरेट छोड़ना। इसलिए मैं दुबई चला गया। वहां कोई मुझे नहीं पहचानता, मुझे यही सुकून देता है।
उन्होंने बताया कि जब उनकी फिल्में सुपरहिट होती थीं, तो बॉलीवुड के सेलेब्स उनसे दोस्ती दिखाते थे, बर्थडे पर विश करते थे, गिफ्ट भेजते थे। लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा था। सही बताऊ तो बॉलीवुड में सच्ची दोस्ती नहीं होती है, यहां सब ‘डील-मेकिंग फैक्ट्री’ बन गया है। जब आपकी फिल्में चल रही हैं, तब सब आपके दोस्त होते हैं। जब फिल्में नहीं चलतीं, तो कोई फोन तक नहीं करता।
लेखक ने कहा कि बॉलीवुड में हर कोई डर में जीता है। यहां तक कि सबसे बड़ा स्टार भी असुरक्षित रहता है, क्योंकि तीन फ्लॉप फिल्मों में उसका करियर खत्म हो सकता है।
भगत ने आगे बताया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की अपनी की नौकरी छोड़ दी थी ताकि वो पूरी तरह लेखन में लग सकें। अब मुझे लगता है कि सच्चा संतोष वही है जब मैं खाली पन्ने पर कुछ नया रचता (लिखता) हूं। फेम नहीं, क्रिएटिविटी ही असली खुशी है।
भगत ने खुलासा किया कि वे हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहे, यही वजह थी कि उन्होंने अपनी किताबों को फिल्मों में बदलने की सोची। मैंने सोचा अगर मेरी कहानियां बड़े पर्दे पर दिखेगी, तो लोग मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन 15 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता उनका सही नहीं था। फिल्मों में कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं होता। ज्यादातर समय प्रोड्यूसर के साथ बैठकर चाय पीनी होती है या एक्टर्स को मनाना पड़ता है। इसमें समय नष्ट होता है, मेरा ये काम नहीं है। मैं भगवान से मिली अपनी असली कला से दूर चला गया था। लेकिन बाद में समझ आ गया।
बता दें चेतन भगत की किताबों पर कई हिट फिल्में बन चुकी हैं। इनमें अर्जुन कपूर-श्रद्धा कपूर स्टारर (हाफ गर्लफ्रेंड), आमिर खान स्टारर- 3 Idiots (2009), अर्जुन कपूर-आलिया भट्ट स्टारर- (टू-स्टेटस) और Kai Po Che (2013) जैसी फिल्में शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग