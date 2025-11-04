इस बीमारी से ग्रसित हैं बॉलीवुड के एक्टर्स, करते हैं ये काम…, चेतन भगत का बड़ा खुलासा

भगत ने खुलासा किया कि वे हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहे, यही वजह थी कि उन्होंने अपनी किताबों को फिल्मों में बदलने की सोची। मैंने सोचा अगर मेरी कहानियां बड़े पर्दे पर दिखेगी, तो लोग मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन 15 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता उनका सही नहीं था। फिल्मों में कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं होता। ज्यादातर समय प्रोड्यूसर के साथ बैठकर चाय पीनी होती है या एक्टर्स को मनाना पड़ता है। इसमें समय नष्ट होता है, मेरा ये काम नहीं है। मैं भगवान से मिली अपनी असली कला से दूर चला गया था। लेकिन बाद में समझ आ गया।