88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार

Kudo Tournament Viral Video: एक 88 साल की बुढ़ी महिला ने डंडे के परफॉर्मेंस से भीड़ को हैरान कर दिया। वहां मौजूद लोग तालियां पीटने पर मजबूर हो गए। अक्षय कुमार भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे गले लगा लिया… देखें वीडियो

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 31, 2025

Akshay Kumar Reached Kudo Tournament

फोटो में 88 साल की महिला ‘शांता बा’ और अक्षय कुमार (इमेज सोर्स: एक्स $@M)

Akshay Kumar Reached Kudo Tournament: मनोरंजन जगत से एक दिल को खुश कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक 88 साल की बुढ़ी महिला ने भरी सभा में ऐसा करतब करके दिखाया, जिससे सब हक्के-बक्के रह गए।

दरअसल, 30 अक्टूबर की शाम 17वां इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट 2025–26 का सूरत में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश के कोने-कोने से आए 2,000 से ज्यादा कूडो एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एक्शन स्टार अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ और ट्विंकल खन्ना भी पहुंचे थे।

88 साल की ‘शांता बा’ ने लूटी महफिल

शाम की असली स्टार कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि 88 साल की शांता पवार उर्फ ‘शांता बा’ थीं। जी हां,
पुणे से अपनी पोतियों के साथ आईं इस लीजेंड ने लाठी और तलवार से ऐसा डेमोंस्ट्रेशन किया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। उनकी परफॉर्मेंस ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जुनून ही असली ताकत है।

Video:


9 साल की उम्र से मार्शल आर्ट की साधना कर रहीं शांता बा ने अपनी जिंदगी इस कला को बचाने में लगा दी। वो आज भी देशभर में स्ट्रीट परफॉर्मेंस करती हैं और अनाथ बच्चों की मदद के लिए हर कमाई दान करती हैं

अक्षय कुमार ने लगाया गले

शांता बा का लाठी भाजना देखने लायक था, जो भी वहां बैठा था… गदगद हो रहे थे। शांता बा ने अपनी 15 मिनट की प्रस्तुति पूरी की, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
अक्षय कुमार, जो खुद एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हैं, इतने उतावले हो गए कि स्टेज से उतरकर शांता बा को गले लगा लिया। उनके इस कदम पर सभी दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ---

जैकी श्रॉफ का देसी अंदाज

इवेंट में जैकी श्रॉफ ने अपने मजेदार गुजराती अंदाज से भीड़ का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा- “जय माई की! चिंता क्यों करें… जय माताजी बोलें। हर घर में ऐसा ही एक जवान इंसान होना चाहिए।”

बॉलीवुड से भी गहरा रिश्ता

बहुत कम लोग जानते हैं कि शांता बा ने हिंदी सिनेमा में भी अपना नाम कमाया है। उन्होंने हेमा मालिनी के लिए ‘सीता और गीता’ और श्रीदेवी के लिए ‘शेरनी’ जैसी फिल्मों में स्टंट डबल का काम किया था। उन्होंने साबित किया कि हिम्मत की कोई जेंडर नहीं होती। इसके अलावा कार्यक्रम में सूरत पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा और सहयोग के लिए भी सम्मानित किया गया।

अक्षय कुमार

Entertainment

Video viral

वायरल वीडियो

Published on:

31 Oct 2025 06:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार

