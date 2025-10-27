इमरान हाशमी की फिल्म में दिखेंगी लखनऊ की सुपरमॉडल, 1 मिनट 12 सेकंड का धमाकेदार ट्रेलर आउट

अपने किरदार को असली और असरदार बनाने के लिए वर्तिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लंबे समय तक एक्टिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया, किरदार की बारीकियों को समझा और भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपनी डायलॉग डिलीवरी और लहजे पर बारीकी से काम किया। लखनऊ से आने वाली वर्तिका के लिए यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि ‘हक’ की शूटिंग का एक हिस्सा उनके अपने शहर लखनऊ में ही हुआ है।