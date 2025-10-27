Patrika LogoSwitch to English

इमरान हाशमी की फिल्म में दिखेंगी लखनऊ की सुपरमॉडल, 1 मिनट 12 सेकंड का धमाकेदार ट्रेलर आउट

Emraan Hashmi Haq Movie: इमरान हाशमी की फिल्म अपकमिंग फिल्म ‘हक’ का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म में लखनऊ की सुपरमॉडल वर्तिका सिंह भी नजर आएंगी। उनकी ये पहली बॉलीवुड फिल्म है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 27, 2025

Emraan Hashmi Haq Movie Trailer Release

इमरान हाशमी और लखनऊ की सुपरमॉडल वर्तिका सिंह की फोटो (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Haq Movie Trailer Out: बॉलीवुड में एक नई कहानी और नया चेहरा दस्तक देने को तैयार है। इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘हक’ का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है। इसके साथ ही दर्शकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई है। इस फिल्म की सबसे खास ये है कि लखनऊ की सुपरमॉडल वर्तिका सिंह का बॉलीवुड डेब्यू।

ग्लैमर की दुनिया से सिल्वर स्क्रीन तक का उनका यह सफर अब शुरू हो गया है और ट्रेलर में उनकी दमदार मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है। इमरान हाशमी के गहन अभिनय और वर्तिका सिंह (Vartika Singh) की नई ऊर्जा के साथ ‘हक’ एक ऐसी कहानी का वादा करती है जो दिल को छूने के साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी।

1 मिनट 12 सेकंड के ट्रेलर में क्या है खास बात

ट्रेलर (Haq Movie Trailer) काफी दमदार है। यामी गौतम अपने ‘हक’ की लड़ाई लड़ रही हैं। विरोधी के रूप में उनके सामने खुद उनके पति हैं। कहानी ट्रिपल तलाक पर बनी है। ये वही मुकदमा जिसने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में देशभर में नई बहस और बदलाव की लहर शुरू की थी।

‘हक’ के 1 मिनट 12 सेकंड लंबे ट्रेलर में वर्तिका सिंह (Vartika Singh) को कुछ ही पलों के लिए देखा गया। फिल्म में वर्तिका एक ऐसी महिला की भूमिका निभा रही हैं जो भावनात्मक रूप से बेहद मजबूत है।

अपने किरदार को असली और असरदार बनाने के लिए वर्तिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लंबे समय तक एक्टिंग वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया, किरदार की बारीकियों को समझा और भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपनी डायलॉग डिलीवरी और लहजे पर बारीकी से काम किया। लखनऊ से आने वाली वर्तिका के लिए यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि ‘हक’ की शूटिंग का एक हिस्सा उनके अपने शहर लखनऊ में ही हुआ है।

यामी गौतम-इमरान हाशमी का रोल; जानें कब होगी फिल्म रिलीज

फिल्म में यामी गौतम एक साहसी और दृढ़ निश्चयी ‘शाह बानो’ के रूप में नजर आएंगी, जो अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए पूरे समाज की सोच से टकराने से नहीं हिचकतीं। वहीं, इमरान हाशमी उनके पति ‘मोहम्मद अहमद खान’ की भूमिका निभा रहे हैं। इनके साथ शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे बेहतरीन कलाकार अपनी सशक्त अदाकारी से कहानी को और गहराई देते हैं।

बता दें ‘हक’ की कहानी मशहूर पत्रकार जिग्ना वोरा की किताब ‘बानो: भारत की बेटी’ से प्रेरित है। यह एक ऐसी किताब जिसने नारी सशक्तिकरण के संघर्ष को नई आवाज दी थी। साहस, संवेदना और सच्चाई से भरी यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

