बॉलीवुड

कृष 4 में नजर आएगा हॉलीवुड का ये स्टार? ऋतिक रोशन ने की मुलाकात, फोटो इंटरनेट पर वायरल

Hrithik Roshan Met Jackie Chan: हॉलीवुड स्टार जैकी चैन और ऋतिक रोशन की मुलाकात की तस्वीर इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। फैंस का कहना है कि ‘कृष 4’ में जैकी सर का इंपॉर्टेंट रोल होगा, मेरी बात याद रखना, इसलिए ऋतिक सर मिल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 27, 2025

Hrithik Roshan Met Jackie Chan

एक फ्रेम में ऋतिक रोशन और जैकी चैन (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Jackie Chan-Hrithik Roshan Meeting: ऋतिक रोशन की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘कृष 4’ का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ऋतिक रोशन की लेटेस्ट फोटो ने ‘कृष 4’ को लेकर हवा दे दी है। फैंस सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं।

जैकी चैन और ऋतिक रोशन की मुलाकात

दरअसल, बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टियों के बीच उन्होंने अपने बचपन के हीरो और दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार जैकी चैन से मुलाकात की।

ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम पर जैकी चैन के साथ दो शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में बज रहा था फेमस गाना ‘कुंग फू फाइटिंग’, जिसे ऋतिक ने जैकी चैन को उनके आइकॉनिक मार्शल आर्ट्स करियर की याद में डेडिकेट किया।

कैप्शन में ऋतिक ने मजाकिया अंदाज में लिखा- “आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, मेरी टूटी हड्डियां आपकी टूटी हड्डियों को याद करती हैं।”

फैंस को भी यह पोस्ट बेहद पसंद आ रहा है और हर कोई ऋतिक और जैकी की इस जोड़ी को देखकर एक्साइटेड है। उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर ये मुलाकत बड़े प्रोजेक्ट ‘कृष 4’ के लिए है।

फैंस का क्या है कहना?

दोनों ही बड़े स्टार्स को एक साथ देख एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “‘कृष 4’ में जैकी सर का इंपॉर्टेंट रोल होगा, मेरी बात याद रखना, इसलिए ऋतिक सर मिल रहे हैं।”
दूसरे ने लिखा- “क्या हम सब आप दोनों को किसी मूवी में देखने वाले हैं?”
एक और यूजर ने लिखा- “उन्होंने पहली कृष में बहुत अच्छा काम किया था। एक फ्रेम में दो लेजेंड्स।”
ऐसे ढेरों कमेंट ‘कृष 4’ के लिए यूजर्स कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि मुलाकात ऑफिसियल थी या फिर महज एक इत्तफाक।

गर्लफ्रेंड सबा के साथ बिता रहे हैं क्वालिटी टाइम

बता दें कि ऋतिक अमेरिका में अपनी गर्लफ्रेंड सबा के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। 26 अक्टूबर को उन्होंने कुछ रोमांटिक तस्वीरें साझा कीं थी, जिसमें दोनों एक साथ मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए थे। इन तस्वीरों में ऋतिक और सबा एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखें। दोनों ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'सर्दियों में सैर से बेहतर कुछ नहीं।'

ऋतिक रोशन अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चाओं में हैं। वह जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनका पहला प्रोजेक्ट एक थ्रिलर शो 'स्टॉर्म' है, जो प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित होगा। इस शो के निर्माता और निर्देशक अजीतपाल सिंह हैं, जिन्होंने पहले 'टब्बर' जैसी वेब सीरीज और 'फायर इन द माउंटेंस' जैसी फिल्म बनाई हैं। शो की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और फैंस को इसके लिए काफी उत्सुकता है।

