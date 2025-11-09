‘गोविंदा अच्छे पति नहीं हैं’, पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर किया सनसनीखेज खुलासा, बोलीं- हीरोइनों के साथ…

Sunita Ahuja Big Revealed Govinda: एक बार फिर गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते की खटपट इंटरनेट पर छा गई है। कपल में दूरियां सुनीता आहूजा की बातों से साफ नजर आईं। कुछ समय पहले भी उन्होंने गोविंदा पर बयान दिया था कि मैंने भी सुना है उसका साउथ एक्ट्रेस के साथ अफेयर है, अब फिर सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर कहा है कि वह अच्छे पति नहीं हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया तारों तरफ तहलका मच गया। तलाक की खबरों ने फिर तूल पकड़ लिया। आइये जानते हैं और क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे सुनीता आहूजा ने किए हैं…