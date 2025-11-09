Patrika LogoSwitch to English

‘गोविंदा अच्छे पति नहीं हैं’, पत्नी सुनीता आहूजा ने फिर किया सनसनीखेज खुलासा, बोलीं- हीरोइनों के साथ…

Sunita Ahuja On Govinda: सुनीता आहूजा ने एक बार फिर गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आगे कभी वह गोविंदा को एक पति के रूप में नहीं चाहतीं।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 09, 2025

Sunita Ahuja sensational revelation said

सुनीता आहूजा और गोविंदा

Sunita Ahuja Big Revealed Govinda: एक बार फिर गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते की खटपट इंटरनेट पर छा गई है। कपल में दूरियां सुनीता आहूजा की बातों से साफ नजर आईं। कुछ समय पहले भी उन्होंने गोविंदा पर बयान दिया था कि मैंने भी सुना है उसका साउथ एक्ट्रेस के साथ अफेयर है, अब फिर सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर कहा है कि वह अच्छे पति नहीं हैं। जैसे ही ये बयान सामने आया तारों तरफ तहलका मच गया। तलाक की खबरों ने फिर तूल पकड़ लिया। आइये जानते हैं और क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे सुनीता आहूजा ने किए हैं…

सुनीता आहूजा ने कसा गोविंदा पर तंज (Sunita Ahuja Big Revealed Govinda)

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में लाखों फैंस के दिलों पर राज किया, अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने 38 साल की शादी के बाद एक इंटरव्यू में अपने दिल का हाल बयां किया है। पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता ने कहा कि हर इंसान जवानी में गलतियां करता है और उन्होंने भी की और गोविंदा ने भी की।"

सुनीता आहूजा ने आगे कहा, "उम्र के एक पड़ाव के बाद जब आदमी परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी सकता है, तब भी अगर वो गलतियां करता रहता है, तो वो किसी भी तरह से शोभा नहीं देतीं।"

सुनीता ने कहा गोविंदा नहीं हैं अच्छे पति (Sunita Ahuja Govinda Divorce Rumors)

सुनीता आहूजा ने कहा कि एक स्टार की पत्नी होना आसान नहीं होता। वह बोलीं, "मुझे बहुत मजबूत बनना पड़ा। एक स्टार की पत्नी को अपने दिल को पत्थर का बनाना पड़ता है। गोविंदा अक्सर अपने काम के कारण घर से ज्यादा समय हीरोइनों के साथ और शूटिंग सेट्स पर बिताते थे। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये सब कितना मुश्किल था। मुझे 38 साल लगे यह समझने में।"

सुनीता आहूजा के बयान के बाद तलाक की खबरें हुई तेज (Sunita Ahuja Govinda)

सुनीता आहूजा ने लोगों के सामने चौंकाने वाली बात की। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वह अगले जन्म में गोविंदा को पति के रूप में नहीं चाहेंगी। उन्होंने कहा, "गोविंदा एक बहुत अच्छे बेटे हैं, अच्छे भाई हैं, लेकिन पति के रूप में नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया था अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनकर आना, पति नहीं चाहिए। सात जन्म की बात छोड़ो, ये एक ही जन्म काफी है।"

बता दें, सोशल मीडिया पर काफी समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें आ रही हैं, कपल कभी खुद इसका हिंट देता है कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है तो कभी साथ में आकर सभी खबरों पर विराम लगा देता है, लेकिन अब जो सुनीता आहूजा ने कहा है उसके बाद लोगों के मन में तलाक और अनबन को लेकर कई सवाल पैदा हो गए हैं।

