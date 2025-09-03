आखिर क्यों कांपने लगी थीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, अब जाकर तोड़ी चुप्पी

Shweta Tiwari Abuse News: हाल ही में वेब सीरीज ‘डू यू वाना पार्टनर’ का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस सीरीज में तमन्ना भाटिया, डायना पेंटी, जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोतीवाला और रणविजय सिंह जैसे सितारे प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे।
कहानी दो लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मिलकर अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखती हैं। अपने इस सपने को सच करने के लिए उन्हें निवेशकों की तलाश है।
सीरीज में श्वेता तिवारी एक दमदार किरदार लैला के रूप में दिखेंगी, जो एक बेखौफ महिला गैंगस्टर है। अपने इस किरदार को जीवंत और वास्तविक बनाने के लिए श्वेता को कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे निभाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। इस दौरान तमन्ना भाटिया ने उनका साथ दिया और उनकी मदद की। श्वेता ने इस पल को बेहद खास बताया और कहा कि वे इसे कभी नहीं भूलेंगी।
श्वेता तिवारी ने सीन को याद करते हुए कहा, "सीरीज में एक सीन है, जहां मुझे खूब अभद्र भाषा का प्रयोग करना था। इसे करते समय मैं वाकई में कांप रही थी। सबके सामने ऐसा करना मेरे लिए सहज नहीं था। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। तभी, तमन्ना भाटिया आगे आईं और मेरा हाथ पकड़कर जोर-जोर से डायलॉग बोलने लगीं।"
तमन्ना भाटिया ने ही उन्हें उस सीन को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, वह उस मुश्किल वक्त में श्वेता के साथ खड़ी रहीं। अभिनेत्री ने बताया कि तमन्ना की वजह से ही मैं यह सीन कर पाई। जिस तरह से उन्होंने श्वेता को सीन करने में मदद की, उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगी।
श्वेता ने कहा कि यह सीरीज बहुत ही दिलचस्प है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी।
यह सीरीज धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है, जिसके निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता हैं। इस सीरीज का निर्देशन कॉलिन डी’कुन्हा और अर्चित कुमार ने किया है। इसकी पटकथा नंदिनी गुप्ता, आर्ष वोरा और मिथुन गंगोपाध्याय ने लिखी है।
शोमेन मिश्रा और अर्चित कुमार सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। 'डू यू वाना पार्टनर' का प्रीमियर 12 सितंबर को प्राइम वीडियो पर किया जाएगा।