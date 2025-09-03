Patrika LogoSwitch to English

Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce: फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, तलाक कंफर्म! टूटा रिश्ता

Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce: ‘तारक मेहता’ की अभिनेत्री सिंपल कौल ने तलाक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 15 साल बाद पति राहुल लूंबा से अलग होने का फैसला किया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 03, 2025

Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce
सिंपल कौल-राहुल लूंबा की AI जनरेटेड फोटो

Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce: टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ‘तारक मेहता’ फेम अभिनेत्री सिंपल कौल ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने तलाक लेने की बात कही है। 15 साल की शादी तोड़कर वह अब नई शुरुआत करने जा रही हैं। बता दें उन्होंने साल 2010 में राहुल लूंबा से विवाह किया था।

हाल ही में 'ईटाइम्स' के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने रिश्ते खत्म करने की बात कही है। उन्होंने यह भी बताया कि पति से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी है।

शादी टूटने पर एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’

सिंपल कौल-राहुल लूंबा की एक साथ फोटो (सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

सिंपल कौल ने बताया कि मैं एक इंसान को इतने अर्से से जानती हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे खत्म हो गया है। मेरा दिमाग यह बात समझने के लिए रेडी नहीं है। हम एक परिवार से भी बढ़कर हैं।

जब आप शादी के बंधन में होते हैं, तो आपका पार्टनर, आपका परिवार, सब कुछ वैसा ही रहता है। मुझे नहीं पता लोग कैसे अलग हो जाते हैं। यह मुझे समझ नहीं आता।

सिंपल ने आगे कहा, "मैं प्यार के साथ जीती हूं। मेरी जिंदगी ढेर सारी खुशियों, प्यार और आध्यात्मिकता से भरी है। मैं हमेशा ऐसे ही जिंदगी जीना चाहती हूं।" उनके ये शब्द उनके सकारात्मक और प्यार भरे नजरिए को दिखाते हैं।

सिंपल कौल का करियर

सिंपल कौल ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'शरारत' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी अदाकारी का जादू दिखाया। इसके अलावा, उन्होंने 'जिद्दी दिल माने ना', 'यम हैं हम', 'ओए जस्सी', 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स', 'CID', 'सास बिना ससुराल', और 'तीन बहुरानियां' जैसे कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है। यहीं कारण है, कि आज उनके लाखों चाहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं।

इसके अलावा एक्ट्रेस एक कामयाब बिजनेसवुमन भी हैं। वह मुंबई में 6 रेस्टोरेंट्स की मालकिन हैं और बेंगलुरु में भी उनका एक रेस्टोरेंट है। उनके पति राहुल लूंबा भी एक सफल बिजनेसमैन हैं। सिंपल ने अपनी मेहनत से अभिनय और बिजनेस दोनों में अपनी खास पहचान बनाई है।

Published on:

03 Sept 2025 02:26 pm

Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce: फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, तलाक कंफर्म! टूटा रिश्ता

