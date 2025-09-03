Simple Kaul-Rahul Loomba Divorce: फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, तलाक कंफर्म! टूटा रिश्ता

सिंपल कौल ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'शरारत' जैसे लोकप्रिय शोज में अपनी अदाकारी का जादू दिखाया। इसके अलावा, उन्होंने 'जिद्दी दिल माने ना', 'यम हैं हम', 'ओए जस्सी', 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स', 'CID', 'सास बिना ससुराल', और 'तीन बहुरानियां' जैसे कई टीवी सीरियलों में भी काम किया है। यहीं कारण है, कि आज उनके लाखों चाहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं।