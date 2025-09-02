Graham Greene: नहीं रहे दिग्गज स्टार, अस्पताल में ली आखिरी सांस, छाया मातम

Graham Greene: सिनेमा प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर है। मशहूर हॉलीवुड स्टार और कनाडाई मूल के एक्टर ग्राहम ग्रीन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है, वह लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने टोरंटो के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। एजेंट माइकल ग्रीन ने उनके निधन की पुष्टि की और बताया कि यह पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इधर खबर सामने आते ही एक्टर के करोड़ों फैंस शोक में डूब गए हैं।