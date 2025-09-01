Abhijit Majumdar Hospitalised: फेमस म्यूजिशियन-सिंगर ICU में भर्ती, हालत गंभीर

श्रीतम दास ने बताया, “पहले जब उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, तब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन वे खुद से खा-पी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर में सोडियम की मात्रा कम थी, जिसके कारण उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कई मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, और उनकी रिपोर्ट्स धीरे-धीरे आ रही हैं। इलाज का असर धीरे-धीरे दिख रहा है, जो अच्छा संकेत है। हम सब उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं।”