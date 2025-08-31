दुखद: रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

बता दें प्रेम सागर, मशहूर निर्माता ही नहीं बल्कि एक अच्छे सिनेमैटोग्राफर भी थे। उन्होंने रामानंद सागर के बेटे थे के रूप में सागर परिवार की सिनेमा और टेलीविजन की विरासत को आगे बढ़ाया। प्रेम 1968 में पुणे के भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के छात्र थे। उन्होंने अपने पिता के प्रोडक्शन हाउस, सागर आर्ट्स, के तहत कई यादगार प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया, जिनमें रामानंद सागर का प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण शामिल है।