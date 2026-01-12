राम बने तो मिला सम्मान…लेकिन भगवान की इमेज बन गई एक्टर के करियर की सबसे बड़ी रुकावट

इतना ही नहीं, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने अपने उस दौर के संघर्ष और निराशा को शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया, "रामायण ने मुझे बहुत नाम दिया लेकिन इसने मेरे कमर्शियल फिल्मी करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब मैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास काम के लिए जाता, तो वे मुझसे कहते थे कि आपकी भगवान राम की छवि इतनी स्ट्रॉग है कि हम आपको किसी और रोल में सोच ही नहीं सकते। दर्शकों को आपमें सिर्फ भगवान दिखते हैं, कोई और कैरेक्टर नहीं।" अरुण गोविल ने आगे बताया कि वे इस बात से काफी टेंशन थे। एक तरफ उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही थीं, तो दूसरी तरफ उनका करियर रुक गया था।