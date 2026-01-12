12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

राम बने तो मिला सम्मान…लेकिन भगवान की इमेज बन गई एक्टर के करियर की सबसे बड़ी रुकावट

Arun Govil Role In lord Ram: राम की भूमिका निभाने वाला अभिनेता जब फिल्म और नाटक में राम बने, तो उन्हें समाज और दर्शकों से अपार सम्मान मिला, फिर लोग उन्हें भगवान राम के रूप में देखने लगे, तो अभिनेता का अन्य किसी भी भूमिका में नजर आना मुश्किल हो गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 12, 2026

Arun Govil Role In lord Ram:

अरुण गोविल (सोर्स: X)

Arun Govil Role In lord Ram: भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जब भी 'रामायण' और भगवान राम का जिक्र होता है, तो सबसे पहला चेहरा जो हमारे ध्यान में आता है, वो है एक्टर अरुण गोविल का। बता दें, रामानंद सागर की 'रामायण' (1987) में उनके जरिए निभाए गए श्रीराम के रोल ने उन्हें घर-घर में एक 'देवता' के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस किरदार ने उन्हें भगवान राम के रूप में अमर बना दिया, वही उनके पेशेवर फिल्मी करियर के लिए एक "फुल स्टॉप" भी साबित हुआ?

भगवान की इमेज बन गई एक्टर के करियर की सबसे बड़ी रुकावट

'रामायण' के स्ट्रीमिंग के बाद अरुण गोविल की लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। वो जहां भी जाते, लोग उन्हें एक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक साक्षात भगवान मानकर उनके पैर छूने लगते थे और आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग जाती थीं। साथ ही, अरुण बताते हैं कि इस बेपनाह प्यार और सम्मान ने उनके लिए एक एक्टर के तौर पर दूसरी भूमिकाएं निभाना लगभग नामुमकिन बना दिया था।

इतना ही नहीं, हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने अपने उस दौर के संघर्ष और निराशा को शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया, "रामायण ने मुझे बहुत नाम दिया लेकिन इसने मेरे कमर्शियल फिल्मी करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब मैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास काम के लिए जाता, तो वे मुझसे कहते थे कि आपकी भगवान राम की छवि इतनी स्ट्रॉग है कि हम आपको किसी और रोल में सोच ही नहीं सकते। दर्शकों को आपमें सिर्फ भगवान दिखते हैं, कोई और कैरेक्टर नहीं।" अरुण गोविल ने आगे बताया कि वे इस बात से काफी टेंशन थे। एक तरफ उन्हें दुनिया भर से सराहना मिल रही थीं, तो दूसरी तरफ उनका करियर रुक गया था।

1990 के दशक में उन्होंने 'मुकाबला', 'हथकड़ी' और 'ढाल' जैसी फिल्मों में छोटे-मोटे सपोर्टिंग रोल (पुलिस वाले या पत्रकार) किए, लेकिन उन्हें लीड रोल के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने लगभग 14 सालों तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया और खुद को एक्टिंग से लगभग दूर कर लिया था।

फिर से पर्दे पर लौटने का अवसर

पिछले कुछ सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिल्मी दुनिया के बदलते स्वरूप ने अरुण गोविल को फिर से पर्दे पर लौटने का अवसर दिया। पिछले साल उन्हें विक्रमादित्य मोटवानी की वेब सीरीज 'जुबली' में एक पिता के रोल में काफी पसंद किया गया। इसके अलावा, वो अक्षय कुमार की फिल्म 'OMG 2' में एक नकारात्मक (विलेन) भूमिका में भी नजर आए। वे 'हुकुस बुकुस' जैसी फिल्मों में भी लीड रोल में निभाते दिखे थे।

बता दें, अरुण गोविल का ये सफर इस बात का गवाह है कि कभी-कभी एक बड़ी सफलता भी कलाकार के लिए 'गोल्डन केज' (सुनहरा पिंजरा) बन सकती है। बावजूद इसके, अरुण को इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कालखंड को जीया है, जो सदियों तक याद रखा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Jan 2026 11:09 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राम बने तो मिला सम्मान…लेकिन भगवान की इमेज बन गई एक्टर के करियर की सबसे बड़ी रुकावट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गोल्डन ग्लोब्स 83 में प्रियंका चोपड़ा ने लूटी महफिल, Dior लुक ने बढ़ाया तापमान, वायरल हुआ वीडियो

गोल्डन ग्लोब्स 83 में बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा ने की शिरकत
बॉलीवुड

प्रशांत तमांग की मौत पर पत्नी का बड़ा खुलासा, बताई रात की पूरी सच्चाई

Prashant Tamang Wife Martha Aley Big Revealed singer Death was natural said he was in his sleep died
बॉलीवुड

Mika Singh Supports Street Dogs: इस कारण… मीका सिंह ने 10 एकड़ जमीन की दान

Mika Singh photo
मनोरंजन

Priyadarshan On Aaditya Dhar: 25 साल का अटूट रिश्ता… शिष्य की कामयाबी पर गुरु हुए खुश, ‘धुरंधर’ से जुड़ा है मामला

Priyadarshan Aditya Dhar photo
बॉलीवुड

सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, गौशाला के लिए दे दिए इतने लाख रुपये

Sonu Sood Gaushala Help
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.