100 करोड़ के क्लब में एंट्री के बावजूद तीसरे दिन हुई फ्लॉप, The Raja Saab की कमाई ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन

The Raja Saab ( सोर्स: X @KetchupBinge)
The Raja Saab: साउथ सुपरस्टार प्रभास की रिलीज फिल्म 'द राजा साब' को लेकर थिएटर से मिली-जुली खबरें आ रही हैं। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 3 दिनों के अंदर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि, फिल्म के भारी-भरकम बजट और गिरते हुए कलेक्शन को देखकर फिल्म के हिट होने पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं।
बता दें, 'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 53 करोड़ रुपये की दमदार ओपनिंग की थी, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म की कमाई में करीब 50 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई और ये 26 करोड़ पर सिमट गई। तीसरे दिन (रविवार) को फिल्म की कमाई और गिरकर सिर्फ 20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
दरअसल, भले ही 3 दिनों का कुल कलेक्शन 108 करोड़ रुपये हो गया है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स इसे फिल्म के 400 करोड़ रुपये के कथित बजट के सामने कम मान रहे हैं, जिससे मेकर्स टेंशन में है और वीकेंड खत्म होने के बाद अब सोमवार आज यानी 12 जनवरी से फिल्म की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर सोमवार को कलेक्शन में भारी गिरावट आती है, तो फिल्म के लिए अपना बजट वसूलना और मुश्किल हो सकता है।
इतना ही नहीं, फिल्म 'द राजा साब' की कहानी एक इमोशनल और मजेदार मोड़ पर बेस्ड है। इसमें प्रभास 'राजू' नाम के युवक का रोल अदा कर रहे हैं, जो अपनी दादी गंगादेवी (जरीना वहाब) के साथ एक गांव में साधारण जीवन जीता है। राजू का परिवार कभी बहुत अमीर और बड़े जमींदार हुआ करता था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी दादी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और राजू को पता चलता है कि उसकी दादी का एक पवित्र हार सालों पहले चोरी हो गया था और उसे खोजने गए उनके पति (राजू के दादा) कभी वापस नहीं लौटे। डॉक्टर की सलाह पर कि अगर दादी अपने पति से मिल लें तो उनकी जान बच सकती है, राजू अपने दादा और उस हार की तलाश में हैदराबाद निकल पड़ता है।
साथ ही, फिल्म में प्रभास के दादा का मेन रोल बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने निभाया है। अब पर्दे पर उनके स्वैग और एक्टिंग की दर्शक जमकर तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, फिल्म की कहानी और प्रभास-संजय दत्त की जुगलबंदी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म वर्किंग डेज (सोमवार से शुक्रवार) में कितना कलेक्शन कर पाती है। 400 करोड़ के क्लब वाली इस फिल्म को 'ब्लॉकबस्टर' का टैग लेने के लिए अभी काफी लंबी दूरी तय करनी होगी।
