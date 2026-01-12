100 करोड़ के क्लब में एंट्री के बावजूद तीसरे दिन हुई फ्लॉप, The Raja Saab की कमाई ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन

इतना ही नहीं, फिल्म 'द राजा साब' की कहानी एक इमोशनल और मजेदार मोड़ पर बेस्ड है। इसमें प्रभास 'राजू' नाम के युवक का रोल अदा कर रहे हैं, जो अपनी दादी गंगादेवी (जरीना वहाब) के साथ एक गांव में साधारण जीवन जीता है। राजू का परिवार कभी बहुत अमीर और बड़े जमींदार हुआ करता था, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी दादी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और राजू को पता चलता है कि उसकी दादी का एक पवित्र हार सालों पहले चोरी हो गया था और उसे खोजने गए उनके पति (राजू के दादा) कभी वापस नहीं लौटे। डॉक्टर की सलाह पर कि अगर दादी अपने पति से मिल लें तो उनकी जान बच सकती है, राजू अपने दादा और उस हार की तलाश में हैदराबाद निकल पड़ता है।