बॉलीवुड

गणतंत्र दिवस 2026 होगा यादगार और ऐतिहासिक! ‘नाटू नाटू’ के बाद एम. एम. कीरवानी फिर रचेंगे इतिहास

Vande Mataram 150th Anniversary: ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब विजेता संगीतकार एम. एम. कीरवानी 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके रेक्रेटेड और भव्य वर्जन को प्रस्तुत करेंगे

मुंबई

image

Priyanka

image

Sumit Sharma

Jan 19, 2026

MM Keeravani accept the Best Original Song

95वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार: एमएम कीरावानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड लेते हुए (फोटो सोर्स: एक्स)

Vande Mataram 150th Anniversary: प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक और गीतकार एम. एम. कीरावनी एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने जा रहे हैं। फिल्म ‘आरआरआर’ के सुपरहिट गीत ‘नाटू नाटू’ के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद वह दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुके हैं। अब एम. एम. कीरावनी एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, जिसकी प्रस्तुति आने वाले गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगी।

‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ (150th Anniversary Of Vante Mataram)

इस साल भारत 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसी अवसर पर ‘वंदे मातरम्’ गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विशेष संगीत रचना तैयार की जा रही है, जिसे एम. एम. कीरावनी ने तैयार किया है। उन्होंने ‘वंदे मातरम्’ को एक नए और भव्य स्वरूप में बनाया है, जो 26 जनवरी 2026 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होगी। इस ग्रैंड परफॉर्मेंस में देशभर से 2500 कलाकार हिस्सा लेंगे, जिससे यह प्रस्तुति अब तक की सबसे भव्य और यादगार प्रस्तुतियों में से एक बन जाएगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम ‘वंदे मातरम्’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ रखी गई है, जो इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाती है।

कीरवानी ने शेयर किया पोस्ट (M.M. Keeravani Shares Post)

इस खबर की पुष्टि खुद एम. एम. कीरावनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक बड़ा सम्मान और विशेषाधिकार बताया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, “प्रिय साथियों, वंदे मातरम्! ‘वंदे मातरम्’ के प्रतिष्ठित गीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुझे संस्कृति मंत्रालय के तहत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए संगीत रचने का गहरा सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भव्य प्रस्तुति देशभर के 2500 कलाकारों द्वारा दी जाएगी। आइए, राष्ट्र की भावना का जश्न मनाएं - वंदे मातरम्!”

‘वंदे मातरम्’ का महत्व ( Importance of Vande Mataram)

‘वंदे मातरम्’ गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1876 में की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल था, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस गीत ने राष्ट्रवासियों में देशभक्ति की भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई। भले ही भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ है, लेकिन ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। वर्ष 2026 में इसकी 150वीं वर्षगांठ देश की एकता, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगी।

एम.एम. कीरावनी के बारे में (About M.M. Keeravani)

फिल्म ‘आरआरआर’ के गीत ‘नाटू नाटू’ के लिए ऑस्कर जीतने वाले एम. एम. कीरावनी भारतीय संगीत जगत की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक हैं। वह मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा से जुड़े रहे हैं और दशकों से शानदार म्यूजिक देते आ रहे हैं।
उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘क्षण क्षणम’, ‘क्रिमिनल’, ‘अन्नमय्या’, ‘मगधीरा’, ‘बाहुबली’ (1 और 2) और ‘आरआरआर’ शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।

