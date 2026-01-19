गणतंत्र दिवस 2026 होगा यादगार और ऐतिहासिक! ‘नाटू नाटू’ के बाद एम. एम. कीरवानी फिर रचेंगे इतिहास

इस साल भारत 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसी अवसर पर ‘वंदे मातरम्’ गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विशेष संगीत रचना तैयार की जा रही है, जिसे एम. एम. कीरावनी ने तैयार किया है। उन्होंने ‘वंदे मातरम्’ को एक नए और भव्य स्वरूप में बनाया है, जो 26 जनवरी 2026 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होगी। इस ग्रैंड परफॉर्मेंस में देशभर से 2500 कलाकार हिस्सा लेंगे, जिससे यह प्रस्तुति अब तक की सबसे भव्य और यादगार प्रस्तुतियों में से एक बन जाएगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम ‘वंदे मातरम्’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ रखी गई है, जो इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाती है।