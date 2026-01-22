हर साल एक मौत… गांव चुप क्यों है? 30 जनवरी को खुलेंगे ‘देवखेल’ के राज

यह सीरीज कोंकण क्षेत्र की कम जानी-पहचानी लोककथाओं से प्रेरित है। कहानी में परंपरा, अंधविश्वास और अपराध को एक गहरे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में पिरोया गया है। शिमगा (होली) त्योहार की रहस्यमयी और डरावनी पृष्ठभूमि कहानी को और भी सस्पेंस से भर देती है। हर साल इस पर्व के दौरान कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देता है या आत्महत्या कर लेता है। इन घटनाओं ने पूरे गांव को डर और अंधविश्वास के साये में जकड़ रखा है।