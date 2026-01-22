22 जनवरी 2026,

हर साल एक मौत… गांव चुप क्यों है? 30 जनवरी को खुलेंगे ‘देवखेल’ के राज

Devkhel Release Date: ‘देवखेल’ कोंकण की लोककथाओं, अंधविश्वास और रहस्यमयी मौतों पर आधारित एक वेब सीरीज है। प्राजक्ता माली और अंकुश चौधरी स्टारर यह मराठी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जनवरी के अंत में रिलीज होगी।

मुंबई

Jan 22, 2026

Devkhel Release Date: जनवरी 2026 का आखिरी हफ्ता दर्शकों के लिए थ्रिलर कंटेंट से भरपूर रहने वाला है। एक तरफ रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ रिलीज हो रही है, वहीं भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर ‘दलदल’ भी दर्शकों के बीच आएगी। इसी कड़ी में अब अभिनेत्री प्राजक्ता माली भी अपनी नई वेब सीरीज के साथ नजर आने वाली हैं।

प्राजक्ता माली की मराठी वेब सीरीज ‘देवखेल’ की रिलीज डेट ऑफिशियली एनाउंस हो गयी है ।

30 जनवरी को होगी रिलीज

मराठी वेब सीरीज ‘देवखेल’ की कहानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के देवताली गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जो ZEE5 मराठी पर 30 जनवरी से स्ट्रीम होगी।

किस बारे में है ‘देवखेल’?

यह सीरीज कोंकण क्षेत्र की कम जानी-पहचानी लोककथाओं से प्रेरित है। कहानी में परंपरा, अंधविश्वास और अपराध को एक गहरे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में पिरोया गया है। शिमगा (होली) त्योहार की रहस्यमयी और डरावनी पृष्ठभूमि कहानी को और भी सस्पेंस से भर देती है। हर साल इस पर्व के दौरान कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देता है या आत्महत्या कर लेता है। इन घटनाओं ने पूरे गांव को डर और अंधविश्वास के साये में जकड़ रखा है।

कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है, जब एक पुलिस अधिकारी देवताली गांव पहुंचकर इन रहस्यमयी मौतों की जांच शुरू करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि गांव वाले सच्चाई छिपा रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि ये मौतें किसी इंसानी साजिश का नहीं, बल्कि पौराणिक लोक पात्र ‘शंकासुर’ द्वारा दिया गया दैवीय दंड हैं। गांव का यह अंधविश्वास जांच को और भी जटिल और रहस्यमय बना देता है।

‘देवखेल’ की कास्ट और टीम

सीरीज में प्राजक्ता माली और अंकुश चौधरी मुख्य भूमिकाओं में होंगे साथ ही अंकुश चौधरी, प्राजक्ता माली, वीना जामकर, मंगेश देसाई और यतिन कार्येकर अहम भूमिकाओं में होंगे। इस सीरीज का निर्देशन चंद्रकांत लता गायकवाड़ ने किया है, जबकि इसे निखिल पलांडे और गौरव रेलेकर ने लिखा है।

SRK की ‘King’ पर आया बड़ा अपडेट, फिल्म में अनिल कपूर का नया अवतार मचाएगा तहलका
बॉलीवुड
Shahrukh Khan - Anil Kapoor Photo

