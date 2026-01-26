वरुण धवन ने मेट्रो में किया ऐसा काम? अधिकारियों ने कहा- अगली बार सीधे जेल… देखें वायरल वीडियो

Varun Dhawan MMMOCL Pull-Ups Viral Video: वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के अंदर पुल-अप करते हुए वरुण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर मेट्रो अधिकारियों ने सीधे सेफ्टी वॉर्निंग जारी कर दी। शनिवार को ट्रैफिक से बचने के लिए वरुण ने मेट्रो से सफर किया और फैंस के लिए एक मजेदार सरप्राइज दे दिया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों ने साफ-साफ वार्निंग दे दी।