बॉलीवुड

वरुण धवन ने मेट्रो में किया ऐसा काम? अधिकारियों ने कहा- अगली बार सीधे जेल… देखें वायरल वीडियो

Varun Dhawan MMMOCL Pull-Ups Viral Video: वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के अंदर पुल-अप करते हुए वरुण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर मेट्रो [&hellip;]

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 26, 2026

Varun Dhawan MMMOCL Pull-Ups Viral Video

मुंबई मेट्रो के अंदर वरुण धवन ने किया ऐसा काम… वीडियो वायरल (इमेज सोर्स: एक्स)

Varun Dhawan MMMOCL Pull-Ups Viral Video: वरुण धवन इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) के अंदर पुल-अप करते हुए वरुण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देखकर मेट्रो अधिकारियों ने सीधे सेफ्टी वॉर्निंग जारी कर दी। शनिवार को ट्रैफिक से बचने के लिए वरुण ने मेट्रो से सफर किया और फैंस के लिए एक मजेदार सरप्राइज दे दिया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों ने साफ-साफ वार्निंग दे दी।

चेतावनी जारी

वरुण धवन के मेट्रो में किए गए पुल-अप स्टंट ने मुंबई मेट्रो अधिकारियों को सतर्क कर दिया। MMMOCL ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए साफ कहा, “ऐसी हरकतें फिल्मों में तो ठीक लगती हैं, लेकिन असली मेट्रो में बिल्कुल नहीं।”

उन्होंने चेतावनी दी कि ग्रैब हैंडल्स पर लटकना खतरनाक है और इससे जान को भी खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि ऐसे स्टंट मेट्रो के नियमों के खिलाफ हैं और इसके लिए भारी जुर्माना या जेल तक हो सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ यात्रा करने की अपील की। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने इस सख्त चेतावनी की तारीफ की और कहा कि नियम सभी पर लागू होने चाहिए, चाहे वह आम यात्री हों या बड़े सुपरस्टार।

‘बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस

सनी देओल स्टारर वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है। 23 जनवरी को रिलीज हुई यह फिल्म केवल तीन दिनों में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। वरुण के साथ फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे दमदार कलाकार हैं, जबकि मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा भी अहम रोल में दिखाई देती हैं।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ‘बॉर्डर 2’ साल 1997 में जे.पी. दत्ता की सुपरहिट वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, और बड़े पैमाने पर शूट की गई यह फिल्म दर्शकों को एक बार फिर उसी तीव्र युद्ध के माहौल में ले जाती है।

Border 2 Behind The Scenes Updates

26 Jan 2026 08:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वरुण धवन ने मेट्रो में किया ऐसा काम? अधिकारियों ने कहा- अगली बार सीधे जेल… देखें वायरल वीडियो

