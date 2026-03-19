‘धुरंधर 2’ ने पेड प्रीव्यू में ही बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, पहले पार्ट की ओपनिंग को पछाड़ा

वहीं, फिल्म के शुरुआत में क्या दिखाया गया है इसे लेकर बात करें तो रणवीर सिंह के किरदार 'जसकीरत सिंह रांगी' (जस्सी) के फ्लैशबैक से होती है। जस्सी एक सीधा-सादा लड़का है जो देश की सेवा के लिए फौजी बनना चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था; उसके परिवार के साथ हुई नाइंसाफी और ज्यादती उसे बदले की आग में झोंक देती है और वह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है।



जेल में उसकी मुलाकात 'अजय सान्याल' से होती है, जो जस्सी के भीतर छिपे अंगारे को पहचान लेता है और उसे एक खतरनाक मिशन पर पाकिस्तान भेज देता है। यहीं से जसकीरत का अंत होता है और जन्म होता है 'हमजा अली मजारी' का। कहानी में 'रहमान डकैत' की मौत और 'अरशद पप्पू' जैसे किरदारों का प्रवेश फिल्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। कैसे जस्सी 'किंग ऑफ ल्यारी' बनता है और अपने मिशन को अंजाम देता है, यही इस फिल्म की जान है।