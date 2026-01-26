यह आमने-सामने की लड़ाई नहीं है… ‘बॉर्डर 2’ के शूटिंग में हुई थी मुश्किल, रिलीज के 3 दिन बाद डायरेक्टर का खुलासा

‘बॉर्डर 2’ के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने फिल्म रिलीज के 3 दिन बाद किया खुलासा (इमेज सोर्स: एक्स)
Border 2 Behind The Scenes Updates: ‘बॉर्डर 2’ रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अब डायरेक्टर अनुराग सिंह ने फिल्म के पीछे की असली चुनौतियों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान ऐसी-ऐसी दिक्कतें आईं, जिनका उन्होंने मजबूती से सामना किया था। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे बड़े कलाकारों के साथ बिना ग्रीन स्क्रीन के विशाल एक्शन सीक्वेंस शूट करना फिल्म का सबसे मुश्किल हिस्सा था।
23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म ‘बॉर्डर 2’ सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। फिल्म ने अब तक भारत में 100 करोड़ के पार और दुनियाभर में 150 करोड़ की कमाई कर ली है। यही कारण है की फिल्म के निर्देशक भी गदगद हैं। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था।
सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिना ग्रीन स्क्रीन के इतने विशाल एक्शन सीन को असली लोकेशन पर फिल्माना। देहरादून और झांसी की कड़क ठंड और तेज गर्मी ने पूरी टीम की परीक्षा ले ली। सेट पर हर समय 300 से 400 क्रू मेंबर और बैकग्राउंड में करीब 500 लोग लड़ाई लड़ते दिखाई देते थे, जिसे एकदम सही समय पर कोऑर्डिनेट करना सबसे मुश्किल था।
अनुराग बताते हैं कि युद्ध के सीन्स में सबकुछ घड़ी की तरह परफेक्ट चलना चाहिए। ब्लास्ट सही सेकंड पर हों, आग लगने पर एक्टर्स सुरक्षित दूरी पर हों, कैमरा ठीक उसी पल परफेक्ट शॉट कैप्चर करे। वरुण धवन का ट्रेंच सीन और सनी देओल का टैंक सीक्वेंस तो उनके लिए खास चुनौती थे, क्योंकि उन्हें रॉ, इमोशनल और रियल दिखाने के लिए पूरे सेटअप को बेहद सावधानी से तैयार करना पड़ा।
एक और बड़ा सिरदर्द था हवाई लड़ाई के सीक्वेंस। असली फाइटर प्लेन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे, इसलिए पूरा एयर-बैटल VFX पर बनाना पड़ा, जिससे टेक्निकल टीम के लिए मुश्किल और बढ़ गई। थ्रिल, इमोशन और एक्शन तीनों को एक ही शॉट में परफेक्ट बैठाना हमारा असली टेस्ट था।
अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जे.पी. दत्ता की 1997 की मशहूर वॉर फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित यह कहानी इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तीनों की मिलकर लड़ी गई जंग को बड़े पैमाने पर दिखाती है। ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं।
