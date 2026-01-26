यह आमने-सामने की लड़ाई नहीं है… ‘बॉर्डर 2’ के शूटिंग में हुई थी मुश्किल, रिलीज के 3 दिन बाद डायरेक्टर का खुलासा

Border 2 Behind The Scenes Updates: ‘बॉर्डर 2’ रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अब डायरेक्टर अनुराग सिंह ने फिल्म के पीछे की असली चुनौतियों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान ऐसी-ऐसी दिक्कतें आईं, जिनका उन्होंने मजबूती से सामना किया था। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे बड़े कलाकारों के साथ बिना ग्रीन स्क्रीन के विशाल एक्शन सीक्वेंस शूट करना फिल्म का सबसे मुश्किल हिस्सा था।