Tamil Nadu assembly election के बीच त्रिशा कृष्णन का वायरल इंटरव्यू, जिसमें सीधे CM की कुर्सी पर ठोक दिया था दावा

ये 10 साल पुराना इंटरव्यू तब चार चांद लगा रहा है, जब तमिलनाडु की वर्तमान पॉलिटिकल हलचलें और सिनेमा का तालमेल सुर्खियों में हैं। आमतौर पर एक्टर-राजनेता विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के दौरान ये क्लिप सोशल मीडिया पर ज्यादा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, त्रिशा ने हाल ही में विजय से उनके घर पर भी मुलाकात की, जहां उन्होंने उन्हें चुनाव नतीजों पर बधाई भी दी।