‘थलापति विजय की जीत के लिए मांगी मन्नत’, तृषा कृष्णन पहुंची मंदिर तो सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट

सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि तृषा ने अपनी लोकेशन का साइन बोर्ड जानबूझकर दिखाया है ताकि वह एक संदेश दे सकें। यह पहली बार नहीं है जब तृषा ने विजय के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया हो। वोटिंग के दिन भी एक्ट्रेस ने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके बैकग्राउंड में विजय की फिल्म का गाना बज रहा था। हालांकि तृषा खुद उस फिल्म का हिस्सा रही हैं, लेकिन नतीजों के ठीक पहले उनका मंदिर पहुंचना 'संयोग' कम और 'प्रार्थना' ज्यादा लग रहा है।