तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की बढ़त देख नानी और काजल अग्रवाल हुए बेकाबू, Thalapathy Vijay को दी ऐसी बधाई

दरअसल, निखिल सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट में कहा कि थलपति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ी पहचान बनाई है और सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा बनकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने विजय को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि ये जीत उनके विजन, मेहनत और जनता के प्यार का जज्बा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने साफ और गर्व के साथ अपनी बात कही है और उम्मीद जताई कि विजय से वो बदलाव आएगा जिसकी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है।