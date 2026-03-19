‘धुरंधर 2’ के थिएटर में हुआ हंगामा, रणवीर सिंह के फैंस का फूटा गुस्सा, वीडियो वायरल

बुधवार को फिल्म के पेड प्रीव्यू शो के दौरान कई जगह तकनीकी समस्याएं सामने आईं। इन्हीं में से एक मामला मलाड के एक थिएटर का है, जहां दर्शकों को करीब डेढ़ घंटे तक इंतजार करवाया गया। फैंस को उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद फिल्म शुरू हो जाएगी, लेकिन आखिरकार उन्हें बताया गया कि शो कैंसिल कर दिया गया है। इस खबर के बाद थिएटर के अंदर ही माहौल गरमा गया और कई लोग स्टाफ से सवाल-जवाब करने लगे।