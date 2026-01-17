क्यों 2016 कर रहा है अचानक ट्रेंड? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हुईं इसकी दीवानी, जानें क्या है ये…

Why is everyone suddenly posting photos from 2016?: सोशल मीडिया पर उस समय पुरानी फोटो की लहर दौड़ पड़ी, जब अचानक से 2016 ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड में आम जनता से लेकर बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी कूद पड़ी और अपने पुराने पिटारे खोलने लगी। इस ट्रेंड का नारा है, '2026 ही नया 2016 (2026 is the new 2016) है।' इसमें लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अपने उस अवतार को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो आज के हाई-डेफिनेशन युग से काफी अलग था।