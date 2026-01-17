क्यों 2016 कर रहा है अचानक ट्रेंड? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हुईं इसकी दीवानी, जानें क्या है ये…

क्यों ट्रेंड कर रहा है 2016?
Why is everyone suddenly posting photos from 2016?: सोशल मीडिया पर उस समय पुरानी फोटो की लहर दौड़ पड़ी, जब अचानक से 2016 ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड में आम जनता से लेकर बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी कूद पड़ी और अपने पुराने पिटारे खोलने लगी। इस ट्रेंड का नारा है, '2026 ही नया 2016 (2026 is the new 2016) है।' इसमें लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अपने उस अवतार को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो आज के हाई-डेफिनेशन युग से काफी अलग था।
इस ट्रेंड के तहत यूजर्स अपने डिजिटल आर्काइव से ऐसी तस्वीरें निकाल रहे हैं जो 2016 के 'चिंतामुक्त' दौर की याद दिलाती हैं। इसमें आईफोन के पुराने मॉडल्स से ली गई धुंधली तस्वीरें, स्नैपचैट के मशहूर 'डॉग फिल्टर' और अजीबोगरीब फैशन सेंस वाली क्लिप्स शामिल हैं। कई क्रिएटर्स ने इन तस्वीरों को एक छोटे वीडियो (कैरोसेल रीकैप) के रूप में पिरोया है, जिसके बैकग्राउंड में 2010 के गाने बज रहे हैं।
इस फेहरिस्त में सोनम कपूर और अनन्या पांडे के बाद अब करीना कपूर खान, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के नाम भी जुड़ गए हैं। करीना कपूर खान ने इस ट्रेंड में शामिल होते हुए अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों की कुछ बेहद निजी और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने साल 2016 को अपना 'प्रेग्नेंसी ईयर' बताया, जब वह अपने पहले बेटे तैमूर की उम्मीद कर रही थीं। करीना ने अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें वह एनिमल प्रिंट मोनोकिनी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।
वहीं, एक अन्य फोटो वोग इंडिया के कवर की है, जिसमें वह व्हाइट शर्ट और लेदर स्कर्ट में डंबल उठाए नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इस वक्त मैं साढ़े तीन महीने की गर्भवती थी।" करीना ने करण जौहर के साथ भी एक तस्वीर साझा की और मजाक में लिखा कि उस वक्त करण को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं।
खुशी कपूर ने भी अपनी 2016 की तस्वीरें शेयर करते हुए खुद को आज के मुकाबले 'ज्यादा कूल' बताया। उनकी तस्वीरों में बहन जाह्नवी भी नजर आईं। हालांकि, इस ट्रेंड से हैरान जाह्नवी कपूर ने कमेंट सेक्शन में मजे लेते हुए पूछा, "आखिर सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं?" इससे पहले सोनम कपूर ने भी अपनी सुपरहिट फिल्म 'नीरजा' की रिलीज और पति आनंद आहूजा के साथ अपने प्यार की शुरुआती दिनों को याद किया था।
अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इस ट्रेंड को एक इमोशनल टच दिया। उन्होंने शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की। साथ ही, उन्होंने अपनी बचपन की सहेलियों सुहाना खान और शनाया कपूर के साथ स्कूल के दिनों की यादों को भी ताजा किया।
दरअसल, यह ट्रेंड लोगों को 10 साल पीछे जाकर अपने पुराने फैशन, प्रोफेशनल उपलब्धियों और उस समय के 'स्नैपचैट फिल्टर्स' को याद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल के पहले हफ्ते में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर '2016' की खोज में भारी उछाल आया है। लोग उस दौर के गानों और पुरानी यादों के जरिए डिजिटल दुनिया में 'टाइम ट्रेवल' का आनंद ले रहे हैं।
कुल मिलाकर, 2026 की शुरुआत ने लोगों को अपने अतीत से जुड़ने का एक खूबसूरत बहाना दे दिया है। यह ट्रेंड बताता है कि तकनीक कितनी भी आगे निकल जाए, पुरानी यादों का सुकून हमेशा खास रहता है।
