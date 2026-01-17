17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्यों 2016 कर रहा है अचानक ट्रेंड? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हुईं इसकी दीवानी, जानें क्या है ये…

Why is everyone suddenly posting photos from 2016?: साल 2026 को शुरू हुए महज 2 हफ्ते ही हुए हैं और अचानक लोग 10 साल पीछे चले गए हैं। सोशल मीडिया पर 2016 की यादों का ट्रेंड वायरल हो रहा है। यूजर्स पुराने फोटो, वीडियो और फिल्टर के जरिए अपने बीते दौर को दोबारा याद कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 17, 2026

What is 2016 trend in social media bollywood actress crazy kareena kapoor Ananya Panday shared old photos 2026

क्यों ट्रेंड कर रहा है 2016?

Why is everyone suddenly posting photos from 2016?: सोशल मीडिया पर उस समय पुरानी फोटो की लहर दौड़ पड़ी, जब अचानक से 2016 ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड में आम जनता से लेकर बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी कूद पड़ी और अपने पुराने पिटारे खोलने लगी। इस ट्रेंड का नारा है,  '2026 ही नया 2016 (2026 is the new 2016) है।' इसमें लोग अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अपने उस अवतार को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो आज के हाई-डेफिनेशन युग से काफी अलग था।

क्यों 2016 हुआ अचानक से ट्रेंड? (Why is everyone suddenly posting photos from 2016?)

इस ट्रेंड के तहत यूजर्स अपने डिजिटल आर्काइव से ऐसी तस्वीरें निकाल रहे हैं जो 2016 के 'चिंतामुक्त' दौर की याद दिलाती हैं। इसमें आईफोन के पुराने मॉडल्स से ली गई धुंधली तस्वीरें, स्नैपचैट के मशहूर 'डॉग फिल्टर' और अजीबोगरीब फैशन सेंस वाली क्लिप्स शामिल हैं। कई क्रिएटर्स ने इन तस्वीरों को एक छोटे वीडियो (कैरोसेल रीकैप) के रूप में पिरोया है, जिसके बैकग्राउंड में 2010 के गाने बज रहे हैं।

बॉलीवुड स्टार्स भी हुए इसके दीवाने (Kareena Kapoor posting photos from 2016)

इस फेहरिस्त में सोनम कपूर और अनन्या पांडे के बाद अब करीना कपूर खान, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के नाम भी जुड़ गए हैं। करीना कपूर खान ने इस ट्रेंड में शामिल होते हुए अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों की कुछ बेहद निजी और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने साल 2016 को अपना 'प्रेग्नेंसी ईयर' बताया, जब वह अपने पहले बेटे तैमूर की उम्मीद कर रही थीं। करीना ने अपनी एक फोटो शेयर की जिसमें वह एनिमल प्रिंट मोनोकिनी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

वहीं, एक अन्य फोटो वोग इंडिया के कवर की है, जिसमें वह व्हाइट शर्ट और लेदर स्कर्ट में डंबल उठाए नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इस वक्त मैं साढ़े तीन महीने की गर्भवती थी।" करीना ने करण जौहर के साथ भी एक तस्वीर साझा की और मजाक में लिखा कि उस वक्त करण को भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं।

खुशी और जाह्नवी की मस्ती (Khushi Kapoor And Janhvi Kapoor Saree Photos)

खुशी कपूर ने भी अपनी 2016 की तस्वीरें शेयर करते हुए खुद को आज के मुकाबले 'ज्यादा कूल' बताया। उनकी तस्वीरों में बहन जाह्नवी भी नजर आईं। हालांकि, इस ट्रेंड से हैरान जाह्नवी कपूर ने कमेंट सेक्शन में मजे लेते हुए पूछा, "आखिर सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं?" इससे पहले सोनम कपूर ने भी अपनी सुपरहिट फिल्म 'नीरजा' की रिलीज और पति आनंद आहूजा के साथ अपने प्यार की शुरुआती दिनों को याद किया था।

अनन्या पांडे ने भी की पुरानी फोटोज शेयर

अभिनेत्री अनन्या पांडे ने इस ट्रेंड को एक इमोशनल टच दिया। उन्होंने शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की। साथ ही, उन्होंने अपनी बचपन की सहेलियों सुहाना खान और शनाया कपूर के साथ स्कूल के दिनों की यादों को भी ताजा किया।

क्या है यह 2016 का ट्रेंड? (Why 2016 Trend in Social Media)

दरअसल, यह ट्रेंड लोगों को 10 साल पीछे जाकर अपने पुराने फैशन, प्रोफेशनल उपलब्धियों और उस समय के 'स्नैपचैट फिल्टर्स' को याद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल के पहले हफ्ते में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर '2016' की खोज में भारी उछाल आया है। लोग उस दौर के गानों और पुरानी यादों के जरिए डिजिटल दुनिया में 'टाइम ट्रेवल' का आनंद ले रहे हैं।

कुल मिलाकर, 2026 की शुरुआत ने लोगों को अपने अतीत से जुड़ने का एक खूबसूरत बहाना दे दिया है। यह ट्रेंड बताता है कि तकनीक कितनी भी आगे निकल जाए, पुरानी यादों का सुकून हमेशा खास रहता है।

ये भी पढ़ें

इंटीमेसी पर 52 साल की कोरियोग्राफर के बेबाक बोल, गीता कपूर बोलीं- मैं भी फिजिकली सैटिस्फाईड…
बॉलीवुड
choreographer geeta kapoor On her personal life says intimacy is not problem relationship status

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

17 Jan 2026 09:20 am

Published on:

17 Jan 2026 09:16 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्यों 2016 कर रहा है अचानक ट्रेंड? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हुईं इसकी दीवानी, जानें क्या है ये…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ की फिरौती की मांग से मचा हड़कंप

B Praak Death Threat
बॉलीवुड

शौहर के कहने पर मुस्लिम अभिनेत्री ने छोड़ा बॉलीवुड? सालों बाद सना खान ने बताया सच

Sana Khan on Quitting Bollywood
बॉलीवुड

‘एनिमल’ के बाद प्रभास संग तृप्ति डिमरी करेंगी रोमांस, मोस्ट–अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट आउट

Film Spirit Update
बॉलीवुड

‘टॉक्सिक’ से क्लैश के बीच ‘धुरंधर 2’ की रिलीज डेट फाइनल, आदित्य धर ने किया कन्फर्म

Dhurandhar 2 update
बॉलीवुड

साथ मिलकर कुछ कर… एजाज खान की चैट लीक, दिल्ली की फिटनेस इन्फ्लुएंसर को किया था मैसेज

Ajaz Khan Exposed
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.