रॉकेट लॉन्च करती दिखीं नागिनें! अजीबोगरीब सीन पर भड़के दर्शक, बोले-बॉर्डर पर इन्हें भेज दो...

ये सीन अब तक के सभी नागिन शोज से अलग और दर्शकों को हंसा-हंसाकर मजेदार प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर कर दिया। बता दें, एकता कपूर के इस फेमस शो में हमेंशा अलौकिक और नाटकीय सीन देखे जाते हैं, लेकिन इस बार का ये सीन दर्शकों की चर्चा का मुख्य कारण बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स ने इस सीन पर ढेरों मजेदार कमेंट्स किए और कुछ लोगों ने इसे बॉलीवुड फिल्मों जैसा बताया तो कुछ ने नराज हुए कहा कि इन नागिनों को बॉर्डर पर भेज दो, इनके लिए ठिक होगा। तो वहीं कुछ यूजर्स ने इसे बहुत गंदा मजाक बताया और ऐसे सीन इस तरह के सीरिल्स में ना दिखाने की मांग की।