1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मेरी बंदूक से गोली चली…,जेल से निकलने के बाद फायरिंग केस पर केआरके ने दी सफाई, बोले- मेरे पास 22 साल से लाइसेंस

Kamal R Khan On Mumbai Oshiwara Firing Case: कमाल आर खान ने हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद मुंबई के ओशिवारा में हुई फायरिंग की घटना पर अपना बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 01, 2026

Kamal R Khan On Mumbai Oshiwara Firing Case

Kamaal R Khan (सोर्स- ANI)

Kamal R Khan On Mumbai Oshiwara Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता और खुद को फिल्म समीक्षक बताने वाले कमाल आर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई फायरिंग की घटना के बाद गिरफ्तारी और फिर जमानत मिलने के बाद केआरके को हाल ही में मुंबई में देखा गया। इस दौरान उन्होंने ANI से बातचीत में अपनी चुप्पी तोड़ी और पूरे मामले पर अपनी बात रखी।

फायरिंग केस में कैसे आया केआरके का नाम? (Kamal R Khan On Mumbai Oshiwara Firing Case)

जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुई इस घटना ने मनोरंजन जगत के साथ-साथ कानूनी हलकों में भी हलचल मचा दी थी। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि फायरिंग में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ, वो कमाल आर. खान के नाम पर पंजीकृत था। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। हालांकि, कुछ दिनों बाद अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

केआरके ने खुद को बताया निर्दोष

जमानत के बाद सामने आए कमाल आर. खान ने कहा कि वो खुद को निर्दोष मानते हैं और कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं। उनका कहना है कि उनके पास पिछले दो दशकों से अधिक समय से वैध हथियार लाइसेंस है और इतने सालों में उन्होंने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी मंशा गलत होती, तो वो इतने सालों बाद ऐसा कदम क्यों उठाते।

सच क्या है इसका फैसला कोर्ट करेगी- केआरके

केआरके ने ये भी कहा कि पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की और अपना काम किया, लेकिन सच क्या है और गलती किसकी है, इसका फैसला सिर्फ अदालत ही करेगी। उनके मुताबिक, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

वकील की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

इस मामले में उनके वकील ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। बचाव पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी से पहले कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और आवश्यक सूचना उन्हें नहीं दी गई। वकील का कहना है कि यह गिरफ्तारी संविधान और नए आपराधिक कानूनों के तहत दिए गए अधिकारों के खिलाफ है।

मुझे निशाना बनाया जाता है- केआरके

कमाल आर. खान का ये भी आरोप है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके बेबाक बयानों और आलोचनाओं की वजह से वो पहले से ही कई लोगों की नजर में हैं। उनका मानना है कि उनकी फिल्मों, सितारों और प्रोडक्शन हाउस पर की गई टिप्पणियां कुछ प्रभावशाली लोगों को पसंद नहीं आतीं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

केआरके ने फायरिंग की बात की स्वीकार

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केआरके ने पूछताछ में फायरिंग की बात स्वीकार की है, लेकिन उन्होंने इसे एक हादसा बताया। उनका दावा है कि हथियार की सफाई या जांच के दौरान गोलियां चलीं और उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। हालांकि, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की तकनीकी और कानूनी जांच कर रही है।

फिलहाल, जमानत मिलने के बाद कमाल आर. खान बाहर हैं, लेकिन मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि यह घटना एक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम धर्म छोड़ गीता भारद्वाज बनीं उर्फी जावेद? एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भगवान में विश्वास…
बॉलीवुड
Urfi Javed Religion Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 04:22 pm

Published on:

01 Feb 2026 04:14 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मेरी बंदूक से गोली चली…,जेल से निकलने के बाद फायरिंग केस पर केआरके ने दी सफाई, बोले- मेरे पास 22 साल से लाइसेंस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

परिवार से कोई लेना देना नहीं…फिल्मी फैमली में शादी करने पर शोभिता धुलिपाला का बयान हुआ वायरल

परिवार से कोई लेना देना नहीं...फिल्मी फैमली में शादी करने पर शोभिता धुलिपाला का बयान हुआ वायरल
बॉलीवुड

20 साल पहले विदेश में हुआ था ये बड़ा कांड, तब प्रीति जिंटा ने लिया था सेलिना जेटली का स्टैंड

सेलिना जेटली संग प्रीति जिंटा
बॉलीवुड

fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच

fact check: उदयपुर पैलेस में आखिर किसके लिए हो रही है इतनी भव्य तैयारी? क्या रश्मिका-विजय की शादी है सच
बॉलीवुड

पिता से बेहद नफरत करती है ये फेमस एक्ट्रेस, कभी नहीं किया सरनेम इस्तेमाल, बताया ये बड़ा कारण

Tabu hate her father never used his surname with her name she Big reason Revealed
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ से LEAK हुई तस्वीरें, ये किरदार होगा ‘बड़े साहब’? सोशल मीडिया पर फैंस हुए एक्साइटेड

फिल्म धुरंधर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म के दूसरे पार्ट की भी रिलीज डेट उसी में बता दी गई थी। अब धुरंधर 2 की शूटिंग चल रही है जिसके कुछ फोटो और वीडियो लीक हो गए हैं। जिसने फिल्म में बड़े साहब कौन होगा? उसको लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.