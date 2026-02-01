मेरी बंदूक से गोली चली…,जेल से निकलने के बाद फायरिंग केस पर केआरके ने दी सफाई, बोले- मेरे पास 22 साल से लाइसेंस

जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुई इस घटना ने मनोरंजन जगत के साथ-साथ कानूनी हलकों में भी हलचल मचा दी थी। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि फायरिंग में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ, वो कमाल आर. खान के नाम पर पंजीकृत था। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। हालांकि, कुछ दिनों बाद अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।