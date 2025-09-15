Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Shamita Shetty Cardio Workout : कहीं भी करें शमिता शेट्टी का आसान कार्डियो वर्कआउट

Shamita Shetty Cardio Workout : बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने हाल ही में एक तेज और प्रभावी कार्डियो टिप सीढ़ियां चढ़ना शेयर की है जो हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देते हुए प्रमुख मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। शोध बताते हैं कि नियमित रूप से सीढ़ियां चढ़ने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और समय से पहले मृत्यु का जोखिम कम हो सकता है। जिससे यह बिना जिम जाए एक्टिव रहने और लंबी उम्र पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 15, 2025

Shamita Shetty Cardio workout Trick for a Busy Life
Shamita Shetty Cardio workout Trick for a Busy Life (फोटो सोर्स : shamitashetty_official)

Shamita Shetty Cardio Workout : आज की तेज-तर्रार दुनिया में रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कई लोग बिजी शेड्यूल में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। अक्सर काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए फिटनेस की बलि चढ़ा देते हैं। हालांकि सक्रिय रहने के लिए हमेशा जिम में लंबे समय तक बिताने या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल की गई सरल, सुलभ गतिविधियां स्वास्थ्य पर खासकर हार्ट और लंबी उम्र पर प्रभाव डाल सकती हैं।

शमिता शेट्टी का सीढ़ियां चढ़ने का तरीका (Shamita Shetty way of climbing stairs)

हाल ही में सेलिब्रिटी शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कमाल का फिटनेस टिप शेयर किया। उन्होंने बताया कि सीढ़ियां चढ़ना फिट रहने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है।

ये भी पढ़ें

Shah Rukh Khan Fitness Secret : 59 की उम्र में शाहरुख खान का फिटनेस सीक्रेट, दिन में सिर्फ 3 चीजें खाते हैं
लाइफस्टाइल
Shah Rukh Khan Fitness Secret

शमिता ने कहा कि सीढ़ियां चढ़ने से सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं बढ़ती, बल्कि यह हमारे पेट की मांसपेशियों, जांघों (हैमस्ट्रिंग) और कूल्हों (ग्लूट्स) को भी मजबूत बनाता है।

वह अपनी दिनचर्या में दिन में लगभग पांच बार सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हैं। इस तरह वह कार्डियो (हार्ट को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज) और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज) को मिलाकर एक अच्छा संतुलन बनाती हैं।

उन्होंने बताया कि जब पूरी कसरत संभव न हो, तो थोड़ी-थोड़ी देर की गतिविधि भी फर्क डाल सकती है, जिससे यह साबित होता है कि अवधि से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है।

सीढ़ियां चढ़ना एक सुविधाजनक कसरत से कहीं बढ़कर है

हाल ही में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिसमें 35 से 84 साल के लगभग 5 लाख लोगों पर स्टडी की गई। इन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पहले से दिल की बीमारी थी। इस रिसर्च में जो नतीजे सामने आए, वे चौंकाने वाले हैं:

सीढ़ियां चढ़ने से किसी भी वजह से मौत का खतरा 24% तक कम हो जाता है। और तो और, दिल की बीमारी से होने वाली मौत का खतरा 39% तक कम हो जाता है।

इसके अलावा यह भी पता चला कि जो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन्हें दिल का दौरा (heart attack), स्ट्रोक, या हार्ट फेलियर जैसी दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी कम होता है।

इस अध्ययन की लेखिकाओं में से एक ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय की डॉ. सोफी पैडॉक ने पाया कि बहुत से लोग, यहां तक कि युवा भी सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह शोध लोगों को सीढ़ियां चढ़ने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और नीति निर्माताओं को शारीरिक गतिविधियों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा।

सीढ़ियां चढ़ना – फिटनेस का आसान तरीका

अगर आप रोजाना थोड़ा-सा भी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें, तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शुरुआत छोटे टारगेट से करें, जैसे दिन में 3 से 6 मंज़िल चढ़ना (एक मंज़िल में लगभग 10–15 सीढ़ियां होती हैं)।

रिसर्च बताती है कि अगर आप रोज 5 मंजिल से ज्यादा यानी करीब 50 सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है।

डॉ. हिगिंस के अनुसार सीढ़ियां चढ़ने से हार्टरेट बढ़ता है और दिल की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, जिससे दिल पूरे शरीर में खून पंप करने में और बेहतर हो जाता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Anti Aging Exercise : 30–40 की उम्र में भी जवान दिखना है? बस ये 7 एक्सरसाइज करें
Patrika Special News
Anti Aging Exercise

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

लाइफस्टाइल

Published on:

15 Sept 2025 11:29 am

Hindi News / Health / Shamita Shetty Cardio Workout : कहीं भी करें शमिता शेट्टी का आसान कार्डियो वर्कआउट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.