Shamita Shetty Cardio Workout : कहीं भी करें शमिता शेट्टी का आसान कार्डियो वर्कआउट

Shamita Shetty Cardio Workout : आज की तेज-तर्रार दुनिया में रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कई लोग बिजी शेड्यूल में वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। अक्सर काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए फिटनेस की बलि चढ़ा देते हैं। हालांकि सक्रिय रहने के लिए हमेशा जिम में लंबे समय तक बिताने या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल की गई सरल, सुलभ गतिविधियां स्वास्थ्य पर खासकर हार्ट और लंबी उम्र पर प्रभाव डाल सकती हैं।
हाल ही में सेलिब्रिटी शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कमाल का फिटनेस टिप शेयर किया। उन्होंने बताया कि सीढ़ियां चढ़ना फिट रहने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है।
शमिता ने कहा कि सीढ़ियां चढ़ने से सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं बढ़ती, बल्कि यह हमारे पेट की मांसपेशियों, जांघों (हैमस्ट्रिंग) और कूल्हों (ग्लूट्स) को भी मजबूत बनाता है।
वह अपनी दिनचर्या में दिन में लगभग पांच बार सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हैं। इस तरह वह कार्डियो (हार्ट को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज) और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज) को मिलाकर एक अच्छा संतुलन बनाती हैं।
उन्होंने बताया कि जब पूरी कसरत संभव न हो, तो थोड़ी-थोड़ी देर की गतिविधि भी फर्क डाल सकती है, जिससे यह साबित होता है कि अवधि से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है।
हाल ही में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिसमें 35 से 84 साल के लगभग 5 लाख लोगों पर स्टडी की गई। इन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें पहले से दिल की बीमारी थी। इस रिसर्च में जो नतीजे सामने आए, वे चौंकाने वाले हैं:
सीढ़ियां चढ़ने से किसी भी वजह से मौत का खतरा 24% तक कम हो जाता है। और तो और, दिल की बीमारी से होने वाली मौत का खतरा 39% तक कम हो जाता है।
इसके अलावा यह भी पता चला कि जो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन्हें दिल का दौरा (heart attack), स्ट्रोक, या हार्ट फेलियर जैसी दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी कम होता है।
इस अध्ययन की लेखिकाओं में से एक ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय की डॉ. सोफी पैडॉक ने पाया कि बहुत से लोग, यहां तक कि युवा भी सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह शोध लोगों को सीढ़ियां चढ़ने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और नीति निर्माताओं को शारीरिक गतिविधियों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा।
अगर आप रोजाना थोड़ा-सा भी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें, तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शुरुआत छोटे टारगेट से करें, जैसे दिन में 3 से 6 मंज़िल चढ़ना (एक मंज़िल में लगभग 10–15 सीढ़ियां होती हैं)।
रिसर्च बताती है कि अगर आप रोज 5 मंजिल से ज्यादा यानी करीब 50 सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है।
डॉ. हिगिंस के अनुसार सीढ़ियां चढ़ने से हार्टरेट बढ़ता है और दिल की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, जिससे दिल पूरे शरीर में खून पंप करने में और बेहतर हो जाता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।