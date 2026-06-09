‘आज भी आते हैं रिश्ते’, 51 की उम्र में अमीषा पटेल ने शादी और डेटिंग पर की खुलकर बात

अपनी ज़िंदगी में शादी का एक प्रपोजल ठुकराने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि वो घर पर रहें, जो उन्हें मंज़ूर नहीं था। 'गदर' एक्ट्रेस ने बताया, "जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे आपके करियर को आगे बढ़ने देंगे। मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ खोया है, और प्यार के लिए भी बहुत कुछ खोया है। मैंने एक चीज के लिए दूसरी चीज छोड़ी है, और मुझे लगता है कि मैंने दोनों से कुछ न कुछ सीखा है। उदाहरण के लिए, फिल्मों में आने से पहले मेरा एक सीरियस रिलेशनशिप था। वह साउथ बॉम्बे के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल परिवार से थे, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह। बैकग्राउंड और पढ़ाई-लिखाई एक जैसी थी, और परिवार का माहौल भी एक जैसा था। सब कुछ सही था, लेकिन जब मैंने फिल्मों में जाने का फैसला किया, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं पब्लिक की नज़रों में रहूं, और इसीलिए मैंने प्यार के बजाय अपने करियर को चुना।"