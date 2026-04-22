‘मेरे परिवार को मारने की धमकी’, ‘वड़ा पाव गर्ल’ ने अनुराग ठाकुर के मछली खाने वाले वीडियो पर बोला हमला, बोलीं- क्या हर हिंदू बराबर है

Vada Pav Girl On Anurag Thakur Fish Video: दिल्ली में वड़ा पाव बेचकर मशहूर हुई चंद्रिका दीक्षित यानी वड़ा पाव गर्ल इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। वड़ा पाव गर्ल ने हाल ही में अपने पति के साथ पैचअप किया है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें निशाने पर भी लिया। बहुत लोगों ने चंद्रिका को ड्रामेबाज बताया और कहा कि वो अपनी हर हरकत के लिए माफी मांगे। अब वड़ा पाव गर्ल ने खुलासा किया है कि उनके परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं चंद्रिका ने अनुराग ठाकुर के मछली खाने वाले वीडियो पर भी निशाना साधा है।