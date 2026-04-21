21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘बच्चे के लिए सो भी सकती हूं’, ‘वड़ा पाव गर्ल’ की अकल आई ठिकाने तो लोगों ने रखी बड़ी मांग, हाथ जोड़कर मांगी माफी

Vada Pav Girl Truth Exposed Controversy: दिल्ली का वायरल वड़ा पाव गर्ल ने हाल ही में अपने धर्म को सबसे ऊपर बताते हुए माफी मांगी है। हालांकि इसी के साथ ही लोगों ने अब चंद्रिका दीक्षित को पुराने बयानो के लिए घेरना शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 21, 2026

Vada Pav Girl Truth Exposed Controversy

Vada Pav Girl Truth Exposed Controversy (सोर्स- एक्स)

Vada Pav Girl Truth Exposed Controversy: दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर माफी मांगते हुए अब मुस्लिम लड़के के साथ वीडियो ना बनाने का वादा किया है। चंद्रिका दीक्षित ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। हालांकि लोगों ने उन्हें पुराने बयानों और विवादों के लिए भी माफी मांगने के लिए कहा। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

'वड़ा पाव गर्ल' ने मांगी माफी (Vada Pav Girl Truth Exposed Controversy)

वीडियो शेयर करते हुए 'वड़ा पाव गर्ल' ने अब माफी मांगते हुए कहा है कि आज के बाद वो किसी भी मुस्लिम लड़के के साथ नजर नहीं आएगी। वड़ा पाव गर्ल की मानें तो वो एक मुस्लिम लड़के के साथ नजर आ रही थी। वो वीडियोज बना रही थीं लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वड़ा पाव गर्ल ने माथे पर तिलक लगाते हुए अब इस बात को स्वीकार किया है कि उनके लिए धर्म सबसे आगे है। वो सभी धर्मों का सम्मान जरूर करती हैं लेकिन वो सनातनी ही हैं और हमेशा वो ही रहेंगी।

पुराने बयानों के चलते लोगों ने साधा निशाना (Vada Pav Girl Truth Exposed Controversy)

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कई लोगों का कहना है कि चंद्रिका को अब अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो वो क्यों ना अब सैफी के साथ शेयर की गई अपनी सभी तस्वीरों को अब हटा दें। वड़ा पाव गर्ल के माफी वाले वीडियो पर कुछ यूजर्स ने उन्हें पुराने बयानों की भी याद दिलाई और साथ ही उनके लिए भी माफी मांगने की बात कही।

वड़ा पाव गर्ल पर लोगों ने साधा निशाना

एक यूजर ने वड़ा पाव गर्ल के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- 'तुमने खुद बोला है कि बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैं सो भी सकती हूं।' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- 'अगर अब गलती का एहसास हो ही गया है तो सभी वीडियोज डिलीट कर दो तभी समझेंगे कि आपको गलती का एहसास हो गया है।'

इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने तो वड़ा पाव गर्ल की इसे एक और नौटंकी बता दिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि एक और ड्रामा शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें

खुद के रचे चक्रव्यूह में फंसी ‘वड़ा पाव गर्ल’, महीनों से चली आ रही नौटंकी की खुली पोल, एक्सपोज होने के बाद बोली- मजा आ गया
मनोरंजन
Vada Pav Girl Exposed Viral Video

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Apr 2026 05:43 pm

Published on:

21 Apr 2026 05:42 pm

Hindi News / Entertainment / ‘बच्चे के लिए सो भी सकती हूं’, ‘वड़ा पाव गर्ल’ की अकल आई ठिकाने तो लोगों ने रखी बड़ी मांग, हाथ जोड़कर मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ पर विवादित टिप्पणी के बाद कानूनी पचड़े में फंसे प्रकाश राज, हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत

Prakash Raj Ramayana Controversial Statement
बॉलीवुड

‘पंचायत’ के प्रह्लाद चाचा बनेंगे कुंभकरण, 4000 करोड़ की ‘रामायण’ में फैसल मलिक की एंट्री?

Faisal Malik to Play Kumbhkaran in Ramayan
बॉलीवुड

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पैरों में गिरे भांजे कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा हुईं इमोशनल, सालों की दूरियां हुई खत्म

Sunita Ahuja-Krishna Abhishek
बॉलीवुड

कलावा काटने के विवाद के बीच रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग कोजी हुईं अपूर्वा मुखीजा, ‘द रिबेल किड’ की इंटीमेट फोटो हुई वायरल

Apoorva Mukhija Kalava Controversy
मनोरंजन

Dhurandhar BTS Release: ‘धुरंधर 2’ के बाद बड़ा ट्विस्ट, अब सिनेमाघरों में फिर होगा ‘धुरंधर’ का धमाका, आदित्य धर ने किया प्लान

Dhurandhar Re-Release In Theatres
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.