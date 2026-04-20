खुद के रचे चक्रव्यूह में फंसी ‘वड़ा पाव गर्ल’, महीनों से चली आ रही नौटंकी की खुली पोल, एक्सपोज होने के बाद बोली- मजा आ गया

Vada Pav Girl Truth Exposed Viral Video: दिल्ली की 'वड़ा पाव गर्ल' इन दिनों अपने पति के साथ करने वाली नौटंकी को लेकर काफी चर्चाओं में है। पिछले काफी दिनों से चंद्रिका दीक्षित अपने पति से अलग होने का ढोंग कर रही थी और एक मुस्लिम शख्स के साथ वीडियोज बनाकर डाल रही थी लेकिन अब एक वायरल वीडियो के चलते वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इतना ही नहीं अब पोल खुलने के बाद वड़ा पाव गर्ल ने एक और वीडियो बनाया है जिसमें वो कहती है कि मजा आ गया कसम से, रायता फैल गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।